Nový šéfom parlamentu sa stal Boris Kollár: Andrej Danko mu odovzdal vedenie schôdze

Predsedom Národnej rady (NR) SR sa stal líder Sme rodina Boris Kollár.

V tajnej voľbe mu hlas odovzdalo 106 poslancov, na zvolenie ich potreboval minimálne 76. Kollár, ktorý sa stal druhým najvyšším ústavným činiteľom, nahradil vo funkcii šéfa NR SR Andreja Danka (SNS).

Danko odovzdal Kollárovi vedenie schôdze a Národnej rady SR. Kollár mu poďakoval a zaželal veľa pracovných úspechov. Potom sa postavil pred plénum a predniesol svoj prvý prejav z postu šéfa parlamentu. Hovoril v ňom najmä o nutnosti riešiť krízu s novým koronavírusom.

Boris Kollár sa narodil 14. augusta 1965. Venoval sa podnikaniu, v roku 1999 sa stal majiteľom rozhlasovej stanice Fun rádio (licenciu na vysielanie, platnú do roku 2021, vlastní spoločnosť Radio, a. s.). V politike sa začal angažovať v roku 2010, ale do parlamentu sa dostal až v roku 2016 s hnutím Sme rodina. Z opozície sa po voľbách 2020 dostalo hnutie Sme rodina do koalície, ktorú tvorí s OĽaNO, SaS a Za ľudí.