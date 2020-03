Nemocnice potrebujú najvzácnejšiu tekutinu: Sprísnené opatrenia pre darcov krvi

Komárňanská nemocnica potrebuje krv. Vyzvala preto darcov, aby prišli najvzácnejšiu tekutinu darovať.

"Je to možné aj v tomto období, darcovia krvi sú vítaní, pretože neodkladné a život zachraňujúce operácie sa realizujú každý deň. Samozrejme, že pri darovaní krvi platia prísne opatrenia a musia ich dodržiavať všetky transfuziologické oddelenia," uviedla Martina Pavlíková, hovorkyňa skupiny Agel SK, ktorá nemocnicu v Komárne spravuje.

Ako pripomenula, riziko prenosu ochorenia COVID-19 transfúziou je minimálne. Dosiaľ nebol publikovaný transfúzny prenos respiračného vírusu. Nemocnica dodržiava viaceré preventívne opatrenia. Jedným z nich je aj selekcia darcov. "Lekár sa aktívne informuje nielen o cestovateľskej anamnéze darcu, ale aj jeho rodinných príslušníkov a osôb, s ktorými bol v úzkom kontakte. Každého darcu informujeme o tom, že má v prípade objavenia sa symptómov respiračného ochorenia do 14 dní po odbere krvi informovať transfúzne oddelenie nemocnice," uviedla primárka oddelenia hematológie a transfuziológie v komárňanskej nemocnici Enikő Radi.

Nemocnica Komárno zaviedla aj ďalšie opatrenia. Pri vstupe do nemocnice sa darcom meria telesná teplota a ich vstup je regulovaný, aby ich naraz nevstupovalo veľa. "Do našich priestorov je prísny zákaz vstupu bez ochranných rúšok a dbáme aj na potrebu dezinfekcie rúk. Zabezpečujeme aj takzvanú karantenizáciu koncentrátu červených krviniek, ktoré sa uvoľnia pre pacienta iba v prípade, že darca do 14 dní nenahlási zmenu svojho zdravotného stavu," doplnila Radi.

Sieť nemocníc Svet zdravia vyzýva ľudí, aby v tomto období pomohli pri záchrane životov a prišli darovať krv. Počet darcov v mimoriadnej situácii spôsobenej novým koronavírusom značne klesol a nemocnice potrebujú doplniť zásoby krvi.

Nemocnice aktuálne zaviedli pre darcov preventívne opatrenia. Na darovanie krvi sa môžu telefonicky alebo emailom objednať a prísť individuálne na presný čas. Darcovia musia do nemocnice prísť s rúškom, prípadne si zakrývať ústa a nos šatkou alebo šálom. Prejdú vstupnou kontrolou, odmerajú im teplotu a zisťujú cestovateľskú anamnézu.

Ďalším opatrením je, že darcovia do odberovej miestnosti vstupujú po jednom, prípadne pri jednotlivých činnostiach dodržiavajú požadované vzdialenosti. "Zabezpečená je zvýšená dezinfekcia priestorov a odobraná krv ostáva v 14-dňovej karanténe," informovala komunikačná špecialistka Sveta zdravia a ProCare Jana Fedáková.