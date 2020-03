Dovolenka sa zmenila na nočnú moru: Stovky nakazených v rakúskom lyžiarskom stredisku!

Populárna pesnička ospevuje tirolskú dedinku Ischgl ako zimný sen v podobe zasnežených Álp a žiariaceho slnka.

Tento rok sa ale Ischgl pre návštevníkov tohto rakúskeho lyžiarskeho strediska stal skôr dlhotrvajúcou nočnou morou.

Miesto známe ako alpská Ibiza, ktoré každoročne priláka milióny návštevníkov, sa totiž na konci februára stalo dokonalým inkubátorom, pretože turisti si spolu s bežnou opicou a opálením od horského slniečka odviezli aj koronavírus, napísal portál Politico.

V čase, keď rakúske úrady pochopili rozsah infekcie, bolo už neskoro. Zdravotníci po celej Škandinávii totiž vystopovali stovky prípadov nákazy nového koronavírusu, ktoré pochádzajú práve z Ischglu. V utorok Nórsko oznámilo, že štyridsať percent z viac ako 1400 prípadov v krajine má pôvod v Rakúsku. Rovnako rakúske úrady spájajú stovky nakazených v krajine s Ischglom.

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz doma aj v zahraničí zbiera pochvaly za rozhodný postup pri boji s koronavírusom, kritici ale poukazujú na to, že Viedeň stratégiu náhle zmenila pred týždňom až po tom, čo si uvedomila hrozný rozsah situácie v Tirolsku.

Aj napriek upozorneniam zo zahraničia tirolskí predstavitelia odmietali podniknúť rázne kroky z obáv neblahého vplyvu na miestne hospodárstvo. Celý región je totiž závislý na turizme. "Prednosť pred zdravím miestnych a hostí dostala chamtivosť," napísal tento týždeň v komentári rakúsky denník Der Standard.

Prvé známky vážnych ťažkostí sa objavili k 1. marcu, keď Island odhalil 15 nakazených, ktorí prileteli o deň skôr z Mníchova. Z tejto skupiny 14 infikovaných pobudlo v Ischglu. Island preto varoval Rakúsko, ale tamojšie zdravotnícke úrady obavy Reykjavíku odbili.

"Z lekárskeho hľadiska je nepravdepodobné, že by sa infekcia objavila v Tirolsku," uviedol vtedy vo vyhlásení Franz Katzgraber, ktorý stojí na čele tirolského zdravotníctva. Tirolsko k nakazeným uviedlo, že infekciu skôr medzi ostatných rozšíril pätnásty nakazený z onej skupiny, ktorý cestoval z Talianska. Islandské rozhodnutie vydať varovanie pred cestami do Tirolska Viedeň ignorovala.

V ďalších dňoch však podobné správy o infekcii medzi návštevníkmi Ischglu prišli z Dánska, Nórska, Švédska a Nemecka. 7. marca bol testovaný pozitívne na koronavírus barman obľúbeného podniku v Ischgl. Rakúske úrady začali konať až potom, čo sa preukázala nákaza u 15 ďalších ľudí, s ktorými bol barman v kontakte. K 10. marcu úrady nariadili všetky bary v Ischgl zatvoriť, hotely a zjazdovky však zostali otvorené.

Vírus sa tak šíril a prinútil vládu podniknúť 13. marca bezprecedentné rozhodnutia, a to uzavrieť do karantény celé údolie s Ischgl známe ako Paznauntal. Uzavretý bol aj blízky Sankt Anton, čo je ďalšie populárne lyžiarske stredisko. Aj potom však zostali v prevádzke až do nedele vleky a lanovky preplnené lyžiarmi.

Novinár Christof Lang z nemeckej spravodajskej stanice n-tv prišiel do Ischglu 5. marca s piatimi kamarátmi. O tri dni neskôr odišli všetci nakazení. "Škandalózne je, že náznaky, že tam môže byť infekcia, mali už týždeň pred našim príchodom, ale ignorovali to," povedal o rokovaní Rakúšanov.

Rakúski činitelia ale trvajú na tom, že urobili všetko, čo mohli, keď sa o vážnosti situácie dozvedeli, aby šíreniu vírusu zastavili. "Úrady v Tirolsku konali podľa mňa presne tak, ako mali," povedal tento týždeň člen tirolskej vlády Bernhard Tilg rozhlasovej a televíznej spoločnosti ORF. "Zahraničné médiá robia, ako by koronavírus pochádzal z Ischglu, ale tak to nie je," dodal.

O udalosti týkajúcej sa nákazy v Ischgl sa podrobne zaujímajú médiá v Nemecku, odkiaľ do Rakúska mierilo najviac turistov. Tirolskí činitelia v Rakúsku tiež čelia kritike za to, že nezabránili turistom pri odchode z Ischglu, aby pred odchodom domov nestrávili noc v iných mestách v regióne, napríklad v tirolskej metropole Innsbrucku. Takto sa zachovali stovky turistov. Do akej miery títo ľudia prispeli k šíreniu vírusu, zostáva nejasné.

Zhruba štvrtina z 1648 prípadov koronavírusu v Rakúsku pripadá na Tirolsko, čo je spolková krajina, kde žije desatina obyvateľov alpskej republiky. Kurzova vláda medzitým na krízu zareagovala opatreniami, ktoré patria k najtvrdším v Európe. V posledných dňoch vláda prakticky pozastavila všetok verejný život a ľuďom až na niekoľko výnimiek zakázala opúšťať domovy. Uzavreté sú aj všetky lyžiarske oblasti. Bude to veľmi, veľmi dlhý návrat k normálu, povedal Kurz.