Nový minister práce je pre odborníkov prekvapením: Čo by malo byť pre Milana Krajniaka prioritou?

Nový minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) by sa mal zamerať na viaceré oblasti.

Prvou prioritou by podľa odborníkov v sociálnej oblasti malo byť riešenie vplyvov nového koronavírusu na trh práce, následne by sa mal napríklad venovať udržateľnosti dôchodkového systému, sociálnym službám, či inkluzívnemu vzdelávaniu.

Voľba Milana Krajniaka za ministra práce viacerých odborníkov prekvapila, ako manažér by však mohol byť skúsený. Tiež ich potešili medializované informácie, že štátnym tajomníkom by sa mal stať Jozef Mihál, ktorý sa opätovne vrátil do SaS, a Soňa Gaborčáková, ktorá už bola poslankyňou parlamentu, ale za KDH sa jej do neho opätovne nepodarilo dostať. "Nová vláda je prejavom vôle voličov, má ústavnú väčšinu a jej kľúčovým deklarovaným cieľom je boj proti korupcii a nechcenou výzvou koronavírus," skonštatoval prezident Inštitútu zamestnanosti Viliam Páleník s tým, že nominácia Krajniaka je prekvapivá. "Je však skúseným manažérom, rezort práce je objemom prerozdeľovaných prostriedkov snáď najväčším a sociálne veľmi citlivým," podotkol Páleník.

Rovnako túto nomináciu za prekvapivú označila aj hovorkyňa a štatutárna zástupkyňa SocioFóra Lýdia Brichtová. "Dobrou správou je, a veľmi sa tomu tešíme, že si pán minister Krajniak vybral na posty štátnych tajomníkov uznávaných odborníkov, ktorými sú Soňa Gaborčáková a Jozef Mihál. Veríme, že nový minister práce bude dobrým manažérom a naša spolupráca s jeho rezortom bude konštruktívna a nebudeme už len prosebníkmi, ale partnermi pri riešení dôležitých a zásadných otázok, ktoré čakajú našu spoločnosť," podotkla Brichtová.

Obaja odborníci hovoria o viacerých prioritách, ktorým by sa mal rezort venovať okrem nového koronavírusu. "Okrem boja proti korupcii a klientelizmu, to bude reakcia na problémy trhu práce, ktoré vyplynú z koronavírusu a hospodárskej krízy, ktorej je spúšťačom. Nemenej dôležitou výzvou je udržateľnosť dôchodkového systému v dôsledku nedávneho zastropovania odchodu do dôchodku, posilnenia minimálneho dôchodku, 13. dôchodku, ale aj súčasných nabiehajúcich odvodových úľav," doplnil Páleník.

Podľa SocioFóra by sa malo ministerstvo zamerať na vytvorenie nového systému dlhodobej starostlivosti, zjednotenie posudkového systému, zrovnoprávnenie poskytovateľov sociálnych služieb, dôraz by mal klásť na komunitne orientované sociálne služby. Okrem toho by mala byť dôležitá podľa Brichtovej aj zmena filozofie financovania sociálnych služieb, dostupnosť včasnej intervencie, inkluzívne vzdelávanie, či lepšie ohodnotenie personálu, ktorý je základom sociálneho systému, aby neskolaboval. "Sme optimisti v tom, že síce nový minister a jeho štátni tajomníci to budú mať ťažké pri prijímaní zásadných riešení, navyše v tejto smutnej a náročnej situácii, ale tým, že naše priority nie sú veľmi odlišné od toho, čo politické strany novej vlády sľúbili vo svojich volebných programoch, dúfame, že nebudú mať problém ich zapracovať aj do Programového vyhlásenia vlády," dodala Brichtová.