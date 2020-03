Svetový basketbal v slzách: Zomrel Borislav Stankovič (†94)

Vo veku 94 rokov zomrel v piatok v Belehrade Borislav Stankovič, jedna z najvýznamnejším osobností svetového basketbalu

Presadil sa ako hráč, tréner, no najväčšiu stopu zanechal ako generálny sekretár Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). V úrade pôsobil v rokoch 1976 až 2002 a výraznou mierou sa pričinil k účasti hráčov NBA na olympijských hrách i majstrovstvách sveta.



Ako reprezentant Juhoslávie sa vzdelaním veterinár do štatistík zapísal v Argentíne v roku 1950, kde sa na úplne prvom svetovom šampionáte postaral o historicky vôbec prvý kôš podujatia. V roku 1991 ho uviedli do Naismithovej basketbalovej Siene slávy v USA, v roku 2007 mu rovnakú poctu udelila FIBA. Správu priniesla srbská verejnoprávna televízia RTS a zverejnila ju agentúra DPA.