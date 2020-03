Slovenský šampión Peter Húževka sa rozhodol: Definitívne končím!

Slovenský hokejista Peter Húževka (43) ukončil kariéru. Informoval o tom týždenník Žilinský večerník.

Dvojnásobný majster Slovenska odohral predchádzajúce štyri sezóny v drese Žiliny. V ročníku 2019/2020 odohral v druhej najvyššej slovenskej súťaži (SHL) 46 zápasov, v ktorých získal 36 kanadských bodov za 13 gólov a 23 asistencií.

"Túto sezónu ma hokej zabával, tešil som sa na každý jeden tréning s tímom. V mojom veku je to už o zdraví. Momentálne sa cítim dobre, no o dva týždne to môže byť horšie. Lekár mi neodporúča pokračovať v ďalšej sezóne a po rozhovore s manželkou som si povedal, že už stačí. Na 99 percent končím s kariérou," uviedol 43-ročný útočník pre Žilinský večerník.

Húževka ukončil kariéru po prehre v 1. kole play off SHL s Martinom 0:4 na zápasy. Po jasnej prehre korunovanej domácim debaklom 0:6 v poslednom zápase neskrýval slzy. "Nehanbím sa za to. K hokeju patria emócie, plakal som aj v Česku, keď sme prehrali vo finále extraligy. Teraz to bola nesmierna vďačnosť za ľudí, ktorí ma prekvapili a vyjadrili uznanie. Vnútorne si to nesmierne cením. Ešte počas sezóny som spoluhráčovi Dominikovi Rehákovi hovoril, že nechcem žiadne oslavy. To som mohol hrach na stenu hádzať. Dostal som špeciálny dres s mojou fotkou, ten je krásny a dám si ho zarámovať. Rovnako aj koláž fotiek od útleho detstva až po koniec kariéry. Každá maličkosť poteší, no robili si s tým veľké starosti a potešilo ma to fakt viac než veľmi," vyznal sa Húževka.

Najväčšiu časť kariéry absolvoval v Žiline, v slovenskej extralige si obliekal aj dresy Trenčína a Košíc. Počas dvoch sezón v drese "oceliarov" získal v rokoch 2009 a 2010 majstrovské tituly. Po nich zamieril do Česka a v tamojšej extralige odohral šesť sezón. Väčšinu z nich vo Vítkoviciach, počas sezóny 2015/2016 ho vymenili za Petra Kafku do Olomouca. V sezóne 2012/2013 si vyskúšal aj hokej v Kazachstane, za Vítkovice si zahral na Spengler Cupe aj v Lige majstrov. V roku 2008 reprezentoval Slovensko na MS v Kanade.