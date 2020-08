Nevedel, do čoho ide! Moderátor Michal Hudák, ktorý patrí na Jojke k stabilnej partičke hádačov v relácii Inkognito, mieri do ďalšej šou! Obľúbený zabávač kývol na ponuku televízie a stane sa jedným z detektívov v šou Zlatá maska! V nej bude spolu so svojimi kolegami hádať celebrity zamaskované od hlavy po päty, pričom ich identitu zakrývajú veľkolepé kostýmy a masky na tvárach. A hoci sa na šou nesmierne teší, jednu vec, zdá sa, podcenil!