V zdravej životospráve našla svoje poslanie! Bývalá vicemiss Mirka Luberdová je známa svojou vášňou pre zdravý životný štýl a zdravú stravu. Vďaka tomu sa môže aj po dvoch deťoch pochváliť dokonalými krivkami, aké by jej mohli závidieť aj omnoho mladšie ročníky. A práve zdravá strava je to, čomu Mirka momentálne venuje všetok svoj voľný čas. Nežná blondínka má totiž do budúcnosti veľké plány!