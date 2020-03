Publicista Hrabko o riešení koronavírusovej krízy a povolebnej situácii: Veľká kritika Andreja Kisku

Úvahy o preskočení prvej fázy boja s novým koronavírusom a odkladanie razantných opatrení smerujúcich k obmedzeniu sociálnych interakcií ľudí, ktoré zaznievali na Britských ostrovoch, neboli podľa publicistu Juraja Hrabka správne a dnes už menia stratégiu aj tam.

"To je vidieť aj u pána Johnsona. Začal obmedzovať život v krajine, nejde to podľa toho plánu, čo prezentoval na začiatku," povedal Hrabko v Tablet.tv.

Aj keby sa z ekonomického hľadiska mohlo zdať výhodnejšie nechať epidémiu prejsť čo najrýchlejšie, politické náklady v podobe omnoho vyššieho množstva obetí, by podľa neho žiadna demokratická vláda niesť nemohla. "Je samozrejmé, že ekonomika padne na kolená, tá by padla tak či onak. Vlády sú tu na to, aby sa starali a eliminovali tieto ekonomické, sociálne a zdravotné dosahy. S vírusom podľa mňa neexistuje žiadny kompromis, treba s ním bojovať," tvrdí Hrabko.

Nakoľko bol optimálny postup slovenských orgánov a inštitúcií, bude podľa Hrabka vhodné hodnotiť až po prekonaní krízy, teraz sa treba sústreďovať na boj s epidémiou.

V tejto súvislosti ocenil zmenu tónu diskusie o riešení krízovej situácie medzi odchádzajúcim premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) a nastupujúcim Igorom Matovičom (OĽaNO). "Okrem pár výnimiek, vnímam spoločenskú atmosféru ako pozitívnu, ľudia si pomáhajú, šijú si rúška, často aj pre cudzích. Existuje kopa dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú s donáškovou službou. Politici boli jediní, ktorí sa vadili. A to ľudí vyrušovalo, politici z toho nemali žiadny pozitívny dosah. To je podľa mňa jeden z hlavných dôvodov, prečo sa od slovných prekáračiek ustúpilo," odhadol Hrabko.

"Samozrejme, stále platí, že zodpovednosť je zatiaľ na premiérovi Petrovi Pellegrinim, oceňujem, že robí, čo môže a jeho informačná schopnosť je veľká. Po sobote sa to vymení a zodpovednosť bude na Igorovi Matovičovi," poznamenal. Od Pellegriniho po sobote očakáva, že ak nebude s niečím pri riešení epidémie súhlasiť, zatelefonuje Matovičovi a nebude to hneď komunikovať na tlačových besedách.

"Ja som laik, ale zdá sa mi, že vírus je ešte iba na začiatku a prídu aj horšie časy, ako sú dnes. A sú iba dve cesty, ako s tým bojovať, a tie sú izolácia a testovanie. U nás sa stále ešte testuje málo," povedal Hrabko.

Na margo navrhovaných členov novej vlády Hrabko poznamenal, že si treba počkať na to, ako sa ich správanie v nových pozíciách zmení. "Hodnotiť ich bude namieste neskôr, v tomto prípade by tých sto dní malo platiť o to viac, že ide o nováčikov. Nie v politike, s parlamentnou majú skúsenosť, ale v exekutíve," konštatoval.

Upozornil tiež, že keď boli poslanci Smeru-SD v minulosti v opozícii, ukázali veľkú kreativitu pri vytváraní pascí na predsedu Národnej rady SR počas vedenia schôdze. "Uvidíme, ako sa bude dariť Borisovi Kollárovi," povedal Hrabko.

Matovič podľa neho rokovania o vytvorení vládnej koalície zvládol dobre, dokázal využiť veľký záujem strán o účasť vo vláde na to, aby súhlasili so štvorkoalíciou. Tá je pre neho výhodná jednak ústavnou väčšinou v parlamente, jednak tým, že dokáže pokračovať aj po strate niekoľkých poslancov, či dokonca jedného z koaličných partnerov. "Ak mu odíde z koalície Sme rodina, bude ho to veľmi bolieť, aj keď ešte stále bude schopný vládnuť," poznamenal Hrabko s tým, že odchod niektorého z menších partnerov by "bolel" oveľa menej.

Zároveň dodal, že nová vláda nebude mať priestor na plnenie mnohých predvolebných sľubov. "Niektoré opatrenia, ktoré budúca vláda sľubovala pred voľbami, sú už jednoducho nereálne. Prvoradou úlohou nastupujúcej vlády je chrániť ľudí. A popritom prijímať ekonomické opatrenia, aké prijímajú aj ostatné štáty," upozornil.

Na margo rozhodnutia Andreja Kisku vzdať sa poslaneckého mandátu Hrabko povedal, že exprezident podľa neho nikdy nemal vlohy na politickú prácu. "Stranícke záležitosti nás zaujímať nemusia, on už vlastne z politiky odišiel, keďže nebude ani poslanec, ani vo výkonnej moci," hodnotí Hrabko.

"Niekto vie šiť, iný variť, niekto vie murovať a niekto vie robiť politiku. Andrej Kiska podľa mňa bunky na robenie politiky jednoducho nemá. Nemám mu čo vytknúť v oblasti zahraničnej politiky, ale v oblasti domácej politiky sa ešte dlho budeme vyrovnávať s chybami, ktoré urobil," uzavrel Hrabko.