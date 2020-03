Rozhodnutie ICF ju potešilo: Stanovská má získať miestenku do Tokia!

Skvelá správa pre mladú vodáčku! Talentovaná Soňa Stanovská (20) by v najbližších dňoch mala oficiálne získať miestenku na letnú olympiádu do Tokia v kategórii C1 žien!

V stredu 18. marca bolo totiž oficiálne zverejnené rozhodnutie ICF o zrušení všetkých podujatí vo vodnom slalome do konca mesiaca máj. Zároveň boli zrušené aj majstrovstvá Európy v Londýne, kde sa mali vyjazdiť olympijské miestenky do Tokia v kategórii C1 ženy. Na základe odporučenia MOV a jeho akceptovaním ICF sa nepridelené OH kvóty budú prideľovať na základe poradia v rankingu ICF.

Už môžeme v predstihu skonštatovať, že miestenka bude pridelená v kategórii C1 ženy aj slovenskej reprezentantke Sone Stanovskej. Talentovaná vodáčka si miestenku získala výhradne na základe skvelých dvojročných výsledkov, ktoré sa odzrkadlili v jej umiestení v ICF rankingu, ako najlepšej Slovenky. V stanovisku ICF sa ešte uvádza, že OH v Tokiu by sa aj kvôli koronavírusu mali uskutočniť v plánovanom termíne.

„Samozrejme, že sa mám z toho veľkú radosť, pretože aj napriek tomu, že minuloročná sezóna nebola úplne podľa mojich očakávaní, moje postavenie ostalo v rankingu stále vysoké. Je to spravodlivé, pretože rebríček odzrkadľuje dlhoročné stabilné výsledky a nielen tie náhodné. Je to neštandardná situácia, lenže 43% kvôt vo všetkých olympijských športoch bude športovcom pridelená miestenka práve týmto spôsobom. Dôležitú úlohu hrá aj to, či sa olympiáda uskutoční v plánovanom termíne. V tejto situácii bude hlavné, aby som zostala po celý čas zdravá a mohla sa zodpovedne pripraviť na vrchol sezóny," skonštatovala členka tímu Stars for Stars Stanovská, ktorá sa v týchto dňoch vrátila zo sústredenia v Austrálii. Momentálne je už na rodnej Orave, kde sa spoločne s otcom nachádza v dvojtýždňovej karanténe.