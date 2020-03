Guvernér Kalifornie vydal zákaz vychádzania: Pomôžte v boji proti pandémii

Guvernér amerického štátu Kalifornia Gavin Newsom nariadil vo štvrtok zákaz vychádzania a všetkých obyvateľov vyzval, aby zostali doma a pomohli tak v boji proti pandémii nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra AFP.

"Vzájomnosť a naša závislosť jeden od druhého si vyžaduje v tomto momente vydanie celoštátneho nariadenia pre ľudí, aby zostali doma," vyhlásil. Opatrenie bude platiť od štvrtku večera miestneho času až do odvolania, keďže pandémia predstavuje "dynamickú situáciu", povedal.

Newsom uviedol, že dodržiavanie zákazu podľa neho nebude potrebné vymáhať: "Myslím si, že ľudia pochopia nevyhnutnosť robiť viac a svoje správanie budú regulovať sami," povedal. Výnimku pre opustenie príbytku budú predstavovať napríklad nákupy potravín či iných dôležitých vecí.

V stredajšom liste prezidentovi Spojených štátov Donaldovi Trumpovi, v ktorom ho žiadal o pomoc so zvládnutím krízovej situácie, Newsom varoval, že počet prípadov infikovaných sa v niektorých častiach Kalifornie každé štyri hodiny zdvojnásobuje.

Kalifornia, kde žije 39 miliónov ľudí, je jedným z najviac zasiahnutých štátov v USA. Podľa údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa tu už ochoreniu Covid-19 podľahlo najmenej 18 ľudí.

"Odhadujeme, že zhruba 56 percent našej populácie - 25,5 milióna ľudí - sa do ôsmich týždňov vírusom nakazí," poznamenal Newsom s tým, že by si to vyžadovalo o 20 000 nemocničných lôžok viac než má štát momentálne k dispozícii.

Podobné nariadenia o zákaze vychádzania vydal vo štvrtok aj starosta najväčšieho kalifornského mesta Los Angeles Eric Garcetti. V Spojených štátoch sa doposiaľ koronavírusom nakazilo viac ako 10 000 ľudí, pričom infekcii COVID-19 už v krajine podľahlo najmenej 150 osôb.