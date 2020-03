Sudkyňa Maruniaková: Jankovská ma presviedčala, že zmenky sú pravé

Sudkyňa Zuzana Maruniaková ešte pred mesiacmi rozhodla o tom, že Markíza má vyplatiť 8 miliónov eur Mariánovi Kočnerovi.

Len nedávno pritom iný súd neprávoplatne potvrdil to, že zmenky spolu s Pavlom Ruskom falšoval. Maruniaková sa po zadržaní políciou rozhodla prehovoriť a tvrdí, že zmenky jej kázala odklepnúť bývalá tajomníčka za Smer Monika Jankovská.

O Maruniakovej väzbe rozhodoval Najvyšší súd, ktorý povedal, že bude vyšetrovaná na slobode. Maruniaková podľa Denníka N poslala súdu svoje vyhlásenie, v ktorom tvrdí, že až teraz prelomila obrovský strach. S Jankovskou začala pracovať na ministerstve spravodlivosti a tá jej neskôr odporučila, aby šla robiť sudkyňu. Maruniaková hovorí, že z Jankovskej mala strach, no pomohla jej vybaviť lekárov pre ťažko chorú mamu, tak jej bola zaviazaná. Na súde napokon Maruniaková začala v roku 2017 a dostala na stôl Kočnerovu zmenku za osem miliónov. Jankovská sa jej vraj začala pripomínať a vyvíjať na ňu nátlak s tým, že zmenky sú pravé. Tiež jej mala povedať, že do „nejakej pi....ny by ju nezatiahla“.

Jankovská jej mala dokonca navrhnúť stretnutie s Kočnerom, čo však odmietla. Maruniaková podľa Denníka N vypovedala o tom, že sa bála o svoj život. Jankovská vraj na ňu tlačila aj so znaleckým posudkom a mali jej začať chodiť odkazy. Priznala, že Jankovská ju ovplyvňovala. Nevedela však, na koho sa obrátiť. Ministrom vnútra bol Jankovskej spolužiak Robert Kaliňák. Priznáva, že v tom čase vôbec neuvažovala racionálne a rozhodla napokon v prospech Kočnera. Zmenky pritom ďalší súd uznal ako falošné a Kočner s Ruskom dostali zatiaľ neprávoplatne 19 rokov basy. Jankovská je zatiaľ vo väzbe, či v nej zostane rozhodne Najvyšší súd dnes.