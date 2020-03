Dobrá správa: Prvý slovenský pacient infikovaný koronavírusom je už doma

Muž (54) z dedinky Kostolište pri Malackách, ktorého na Slovensku pozitívne testovali na koronavírus ako prvého pred dvomi týždňami, už prepustili z nemocnice. Podľa Markízy je doma. Spoza múrov JIS-ky sa dostal už v pondelok.

Prvého pacienta zistili na Slovensku pred dvomi týždňami v piatok. Nakazil sa od svojho syna, ktorý bol v Taliansku na dovolenke s priateľkou. U nej sa napokon vírus nezistil. Zatiaľ čo na Slovensku naďalej pribúdajú nové prípady COVID-19, tak 52-ročný muž je už na domácom liečení. Istý čas pritom bol jeho zdravotný stav vážny, keďže bol hospitalizovaný na JIS. Spolu s ním je doma aj jeho rodina. „Čo sa týka prepustených, zároveň možno skonštatovať, že prepustený domov je už aj pacient 0 spolu s jeho maminou,“ povedala hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.

Nemožno ich nazývať oficiálne vyliečenými, lebo sú zatiaľ v domácej karanténe, no sú na dobrej ceste. „Napred ten stav vyzeral pomerne dramaticky a klamal by som, ak by som povedal, že nás to nezaskočilo. Ale preto, že išlo o nové ochorenie a nevedeli sme, čo máme očakávať,“ povedal ošetrujúci lekár Peter Sabaka pre TV Markíza. Ďalších pacientov prepustili aj v Banskej Bystrici či Trenčíne. „U týchto ľudí platí, že musia byť ešte dva týždne v domácej izolácii, aby chránili seba a svojich blízkych,“ doplnila Eliášová.