Bezradné slová Donalda Trumpa: Svet platí vysokú cenu za to, čo Číňania spravili

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že "svet platí vysokú cenu" za čínsku netransparentnosť v čase vypuknutia epidémie koronavírusu pred niekoľkými mesiacmi. Informovala o tom agentúra AFP.

"Bolo by omnoho lepšie, keby sme o tomto vedeli už pred mesiacmi," povedal Trump novinárom na tlačovej konferencii v Bielom dome. "Mohli sme to zadržať v jedinom čínskom regióne, kde to celé začalo. Svet určite platí vysokú cenu za to, čo (Číňania) spravili," dodal Trump.

Novým druhom koronavírusu sa v Spojených štátoch doposiaľ nakazilo viac ako 10 000 ľudí, pričom infekcii už podľahlo najmenej 150 osôb.

Vírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, prvýkrát oficiálne zaznamenali v Číne koncom decembra. Odvtedy sa ním podľa Univerzity Johna Hopkinsa v Baltimore na celom svete nakazilo viac ako 230 000 ľudí, viac ako 9 000 vírusu podľahlo, 84 000 sa z neho vyliečilo.