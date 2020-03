Mike Tyson odkryl svoju 13. komnatu: Bol som tlstý a spolužiaci ma bili!

Odkryl svoju 13. komnatu. Bývalý majster sveta v boxe Mike Tyson (53) bol v detstve týraný a ponižovaný. Železný Mike priznal, že preto vstúpil do ringu. „Jedného z nich som si neskôr podal,“ povedal Tyson.

Tyson sa narodil a vyrastal v Brooklyne. Vo štvrti New Yorku, kde je násilie na dennodennom poriadku. Jeho otec rodinu opustil, keď mal malý Mike tri roky. Starala sa o neho matka alkoholičkapovedal Tyson, ktorý si dodnes pamätá, ako mu spolužiaci robili zle.vysvetlil a zdôraznil, že sa cítil ako zbabelec.

„I dnes sa tak cítim, keď si na to spomeniem. Bol som bezmocný.“ Na to poníženie nikdy nezabudol. „Raz som bol vonku s priateľmi a zbadal som jedného z tej bandy. Išiel do obchodu. Vytiahol som ho von a zbil,“ priznal Tyson.