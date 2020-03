Taliani predĺžili obmedzenia pre šírenie koronavírusu na neurčito: Nestíhajú odvážať rakvy

Túto správu nikto nechcel počuť. Všetci dúfali, že opatrenia zaberú a situácia v Taliansku sa začne zlepšovať. Zatiaľ sa tak nestalo a nárast počtu chorých a mŕtvych sa ešte zrýchľuje.

Prísne obmedzenia preto Taliani predlžujú na neurčito.V Taliansku z jeden deň umrelo 475 ľudí a počet obetí dosiahol 2 978. Chorých evidujú 35 713. Kritická je najmä situácia na severe Talianska. V Bergame musela armáda odviezť rakvy z preplnenej miestnej márnice do krematórií v iných regiónoch. Fotografie smutného konvoja vojenských áut obleteli svet. Taliansky premiér Giuseppe Conte preto oznámil predĺženie karantény v celej krajine. Zatvorenie väčšiny obchodov a zákaz verejných podujatí mali pôvodne platiť do 25. marca, školy mali ostať zavreté do 3. apríla.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Oba termíny sa teraz odsunuli na neurčito. Podľa premiéra nemožno v súčasnosti povedať, kedy sa obmedzenia skončia. V Taliansku sú otvorené iba obchody s potravinami a lekárne a aj ich otváracie hodiny sú obmedzené. Firmy vyzvali, aby dali ľuďom dovolenku alebo prácu z domu. Cestovanie nie je dovolené, jedine v naliehavých pracovných prípadoch alebo z vážnych zdravotných dôvodov. Vychádzať z domu možno len do práce alebo na nákup. Polícia prísne kontroluje dodržiavanie týchto nariadení. Za týždeň skontrolovali 700 000 ľudí a 43 000 z nich karanténu porušilo. Väčšinu vyriešili pokutou, ktorá je 206 eur. Najvážnejší prípad sa vyskytol v meste Sciacca na Sicílii.

Polícia tam na nákupoch pristihla muža, ktorý bol pozitívne testovaný na koronavírus a prísne mu nariadili ostať doma. Obvinili ho zo šírenia epidémie a hrozí mu 12 rokov väzenia. V Turíne policajti o pol tretej ráno zatkli 30-ročného muža, ktorý na ulici hľadal služby prostitútky. Obvinili aj dvoch kňazov z Benátska a Kampánie a skupinu pozostalých za to, že zorganizovali pohreby. Tie sú totiž zakázané rovnako ako svadby a krsty. Omše sú dovolené, ale veriaci na nich musia dodržiavať rozostupy. To neplatí v Ríme, kde kostoly úplne zavreli.