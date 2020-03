Dúbravka s Dudom sa ozvali z Anglicka: Čo hovoria na opatrenia Slovenska proti koronavírusu?

Slovenskí legionári v anglickej Premier League, brankár Martin Dúbravka a stredopoliar Ondrej Duda, vnímajú posunutie najbližších udalostí v reprezentačnom kalendári v podaní Európskej futbalovej únie (UEFA) za správne.

"Rozhodnutie preložiť ME 2020 na rok 2021 a baráž na jún je tým najlepším možným krokom," uviedol vo videu na facebooku Slovenského futbalového zväzu (SFZ) gólman Dúbravka.

"Futbal momentálne nie je tá najdôležitejšia vec. Tou je zdravie, ktoré máme len jedno. A preto ma teší, že si Slovensko dobre uvedomuje aktuálny stav a že Slováci sa v porovnaní s inými krajinami správajú zodpovedne. Želám vám veľa zdravia a pevne verím, že to spolu zvládneme," dodal hráč Newcastlu United.

Podobne uvažuje aj záložník Duda z Norwichu City. Dúfa, že situácia ohľadne šírenia koronavírusu v Európe sa podarí dostať pod kontrolu a baráž o postup na kontinentálny šampionát sa bude môcť konať v júni. "Myslím si, že to veľmi rozumná voľba, keďže momentálna situácia nám veľmi nedovoľuje tento zápas odohrať. Verím, že v júnovom termíne sa uskutoční a opäť bude všetko tak, ako má byť," povedal 25-ročný rodák zo Sniny.

Duda rovnako schvaľuje aj odloženie ME. Zároveň podotkol, že sa má dobre, rovnako tak jeho najbližší. "Podujatie sa malo konať po celej Európy a navštívilo by ho veľa ľudí. Nechceli riskovať zdravie nás, športovcov, ani ďalších ľudí naokolo," doplnil kmeňový hráč Herthy Berlín. Slovákom odkázal, aby boli zodpovední, starali sa o seba a hlavne boli ohľaduplní voči iným. "Držte sa a dúfam, že sa čoskoro vidíme," zakončil účastník ME 2016 vo Francúzsku.