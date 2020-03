Totálna nezodpovednosť hráča Realu Madrid: Namiesto karantény sa zabával, hrozia mu roky väzenia

Srbskému futbalovému reprezentantovi Lukovi Jovičovi hrozí od vedenia Realu Madrid pokuta za nedodržanie karantény.

Talentovaný útočník opustil územie Španielska a zamieril do Belehradu, kde sa zúčastnil na oslave narodením svojej životnej partnerky.

"Namiesto karantény sa Luka zabáva v Belehrade," napísal srbský denník Blic. Futbalisti "bieleho baletu" museli ísť 12. marca do nútenej karantény, pretože v tréningovom centre mohli prísť do kontaktu s basketbalistom Realu, ktorého testovali pozitívne na nový koronavírus. Informovala o tom agentúra SID. Španielsko patrí k najpostihnutejším krajinám nielen Európy, ale i sveta. Zaznamenali tam už vyše 17-tisíc prípadov a 767 mŕtvych.

Jovič si však "nezavaril" iba u svojho zamestnávateľa, ale i v rodnej krajine. Srbská vláda v súvislosti s pandémiou vyhlásila núdzový stav a každý, kto príde do krajiny musí podstúpiť karanténu. "Sláva a bohatstvo im nedávajú právo porušovať pravidlá a neznamená to ani, že uniknú trestu. Buď budú dodržiavať zákon alebo pôjdu do väzenia," povedal podľa agentúry AP tamojší minister vnútra Nebojša Stefanovič, ktorý pripomenul, že nedisciplinovaným hrozí za porušenie karantény trest odňatia slobody na jeden až dvanásť rokov.