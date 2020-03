Slováci po pristáti na letisku v Prahe neskončili v karanténe v Gabčíkove: Vieme kam putovali ďalší navrátilci!

Niekoľko desiatok Slovákov čakalo po prílete na pražské letisko prekvapenie. Z českej metropoly boli prevezení do karantény na Slovensku. Neskončili však v Gabčíkove.

Z pražského letiska putovalo niekoľko desiatok Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia domov, do karantény. Neskončili ale v zariadení v Gabčíkove. „Osoby sa nachádzajú v karanténe, ktorá patrí do účelového zariadenia Ministerstva vnútra v Piešťanoch. Kapacita tohto zariadenia je 80 osôb. Toto účelové zariadenie by malo byť plné, kapacita je naplnená,“ uviedla Lucia Kirinovičová z tlačového odboru Ministerstva vnútra.

Hotel Signál pri Lodenici v Piešťanoch sa tak zo dňa na deň stal karanténnym zariadením. „Čakali sme, že nás z letiska prevezú rovno do Gabčíkova, ale skončili sme v Piešťanoch. Môžem povedať, že sme príjemne prekvapení, ubytovanie aj strava sú skvelé,“ prezradila jedna z vracajúcich sa Sloveniek v karanténe v Piešťanoch.

Podľa jej slov si budú musieť počkať na výsledky testov. „Zatiaľ nám ešte testy nerobili, počkáme si a keď budú negatívne, budeme môcť ísť domov,“ doplnila Slovenka. Podľa našich informácií, z Gabčíkova už niekoľko ľudí odišlo, takže jednotlivé miestnosti sa po dezinfikovaní poskytnú novým osobám a umiestňovanie ďalších vracajúcich sa Slovákov do karanténnych zariadení sa bude priebežne zabezpečovať.