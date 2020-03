Olympijský oheň odovzdali pred prázdnymi tribúnami japonským organizátorom

Grécky olympijský výbor vo štvrtok odovzdal olympijský oheň organizačnému výboru OH 2020 v Tokiu. Slávnostný akt sa vzhľadom na zákaz organizovania hromadných podujatí uskutočnil v obmedzenom režime.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

“Veríme, že tento oheň uhasí koronavírus,“ povedal prezident HOC Spyros Kapralos. Prezident organizačného výboru Yoširo Mori sa na slávnostnom ceremoniáli nezúčastnil, no poslal svetu jasný odkaz: “Tokio bude na Hry pripravené. Olympijský oheň sa rozhorí 24. júla.“ V rovnaký scenár verí aj japonský minister financií Taro Aso: “Zdá sa, že tieto hry sú prekliate. Nepočúva sa to ľahko, ale je to tak. Verím však, že ľudia budú môcť v stanovenom termíne do Tokia bezpečne pricestovať. Otázkou zostáva, ako to dosiahnuť. V nasledujúcich mesiacoch budeme potrebovať pomoc celého sveta.“

Olympijskú pochodeň čaká po prílete do Japonska štvormesačný beh krajinou. Organizátori už skôr zrušili viaceré sprievodné podujatia a prizerajúcim sa divákom nariadili, aby dodržiavali bezpečný odstup. V prípade, že tieto pravidlá nebudú dodržiavať, sú pripravený zrušiť beh úplne. OH v Tokiu by sa mali uskutočniť v termíne 24. júl – 9. august.