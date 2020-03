Potravinári bijú na poplach: Buďte zodpovední, inak na jeseň nemusia byť potraviny

Koronavírus môže podľa agroskupiny Sanagro tvrdo postihnúť farmárov a následne aj spotrebiteľov.

Aj preto slovenskí poľnohospodári apelujú na ľudí, aby sa správali zodpovedne, dodržiavali opatrenia, karanténu, či nosili ochranné pomôcky. Sami na družstvách prijali veľmi tvrdé obmedzenia, ktoré majú eliminovať prípadné šírenie nákazy. „Jar je pre nás jedno z najkľúčovejších období v roku. Začíname práce na poliach. V prípade, že by došlo k ochoreniu alebo nútenej karanténe pracovníkov družstiev, nebude mať kto zasiať úrodu, prípadne sa postarať o zvieratá. A to môže mať fatálne následky na budúcu spotrebu poľnohospodárskych produktov,“ upozornil generálny riaditeľ skupiny Sanagro Tomáš Kohút.

Napriek tomu, že dnes je potravín dostatok, postupne sa šíriaci koronavírus môže podľa skupiny Sanagro produkciu v agrosektore ovplyvniť z hľadiska nadchádzajúcich mesiacov. "Ak poľnohospodári teraz nezasejú, prípadne nebude mať kto pracovať na poliach a zbierať úrodu, v budúcom roku môžu mať slovenskí spotrebitelia nedostatok farmárskych produktov. To môže následne ovplyvniť aj ich cenu na trhu," ozrejmilo Sanagro.

Horšia situácia môže podľa skupiny nastať v živočíšnej výrobe, pričom tento stav bude viditeľný okamžite. „Sanagro, konkrétne hlohovecká spoločnosť Food Farm patriaca do našej skupiny, je jedným z najväčších producentov mlieka na Slovensku. Mesačne priamo z našich fariem dodáme spracovateľom 1,15 milióna litrov mlieka, pričom odbytová spoločnosť z nášho portfólia - Lukra Slovakia - až 1,8 milióna litrov. Už dlhší čas bojujeme s nedostatkom ľudí v živočíšnej výrobe a s byrokraciou pri zamestnávaní ľudí zo zahraničia. Ak prídeme o dojičky, zvieratá nebude mať kto pripojiť na dojacie prístroje,“ vysvetlil Tomáš Kohút.

Navyše, takáto situácia môže podľa neho viesť k zápalovým procesom u zvierat a k ich následnému úhynu. „Pri dodávkach mlieka sa prioritne sústredíme na slovenských spracovateľov so slovenským vlastníkom v pozadí. Výpadok na zmenách či úhyn zvierat by mali fatálny dosah na chod fariem, zamestnanosť a sekundárne aj na chod a ekonomiku mliekarní," dodal Kohút.

Okrem problémov v samotnej výrobe môže podľa Sanagra nezodpovednosť ľudí spôsobiť tvrdšie reštrikcie zo strany štátu. Hoci dnes zostávajú hranice otvorené pre dovoz tovaru zo zahraničia, ďalšie šírenie nákazy by mohlo viesť k ich úplnému uzatvoreniu. „Jarné osivá sa vozia na náš trh priebežne, no tento stav sa môže zmeniť z hodiny na hodinu. Následne môže vzniknúť otázka včasnej dodávky hnojív a včasnej aplikácie ochrany plodín. Väčšina prípravkov sa totiž dováža zo zahraničia. Snažíme sa teda v tomto smere pripraviť na krízovú situáciu. V takomto prípade by slovenskí poľnohospodári neboli schopní dopestovať dostatočnú úrodu,“ dodal Tomáš Kohút.