Dôležité rozhodnutie: Portugalsko vyhlásilo pre boj s koronavírusom výnimočný stav

Portugalsko vyhlásilo v stredu v snahe bojovať so šírením koronavírusu výnimočný stav. Vláda tak ľahšie obmedzí pohyb obyvateľstva, informovala agentúra AFP.

"Ide o mimoriadne rozhodnutie na mimoriadne obdobie," uviedol konzervatívny prezident Marcelo Rebelo de Sousa v televíznom prejave, v ktorom vysvetlil príčiny prijatia takéhoto opatrenia. To vstúpilo do platnosti v stredu o polnoci. "Nie je to prerušenie demokracie. Je to demokracia snažiaca sa o zabránenie nenapraviteľnému prerušeniu ľudských životov," konštatoval de Sousa.

Ide o prvé vyhlásenie výnimočného stavu v tejto desaťmiliónovej krajine, odkedy sa vrátila k demokracii v 70. rokoch 20. storočia po desaťročiach pravicovej diktatúry. Dekrét o výnimočnom stave, ktorý schválil parlament, umožňuje vláde obmedziť niektoré ústavné práva a slobody, ako je sloboda pohybu a právo na štrajk. Takisto umožňuje vláde prinútiť ľudí, aby išli do karantény.

Výnimočný stav sa môže po prvej 15-dňovej fáze obnoviť a podľa socialistického premiéra Antónia Costu by mohol trvať aj niekoľko mesiacov.

Portugalsko doposiaľ hlásilo 448 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom a dve úmrtia. Vláda však varovala, že počet prípadov nákazy bude podľa očakávania stúpať "najmenej" do konca apríla.

V krajine už zakázali zhromaždenia s viac ako 100 ľuďmi, zatvorili školy a nočné kluby a obmedzili počet ľudí, ktorí môžu navštíviť reštaurácie. Vláda v stredu nariadila úplné uzavretie mesta Ovar, ktoré má približne 55 000 obyvateľov. Stalo sa tak po tom, ako v ňom testovali pozitívne na koronavírus okolo 30 ľudí.