Napätie v ruskej KHL: Kluby sa na vedenie obracajú s jasnou žiadosťou

Kontinentálna hokejová liga (KHL) je poslednou z elitných európskych súťaží, ktorá neukončila predčasne aktuálnu sezónu 2019/20, ale tiež čelí problémom spojeným so šírením nového koronavírusu.

Dvaja z ôsmich účastníkov druhého kola play-off odmietli ďalej pokračovať a k fínskemu Jokeritu Helsinki s kazašským Barysom Nur-Sultan sa môže pridať aj ruský Ak Bars Kazaň. Jeho vedenie žiada KHL o predčasné ukončenie sezóny. Tá je zatiaľ prerušená do 10. apríla.

"Hokejový klub Ak Bars je mimoriadne znepokojený pandémiou koronavírusu. Veríme, že nikto nemá právo prevziať na seba zodpovednosť za životy a zdravie ľudí. Súčasné núdzové opatrenia týkajúce sa nešírenia vírusu, ktoré prijala ruská vláda, vylučujú možnosť plnohodnotného procesu prípravy tímu, pretože jeho prípadné pokračovanie vystavuje hráčov, realizačný tím a rodiny hokejistov veľkému riziku infekcie," píše sa v stanovisku na oficiálnom klubovom webe.

Viacerí zahraniční hráči a členovia realizačného tímu v Kazani by sa radi vrátili do rodných krajín a klub si uvedomuje, že nemá morálne právo ich žiadosť odmietnuť a vystaviť hrozbe ochorenia. Ak Bars navyše argumentuje tým, že boje v play-off bez Jokeritu a Barysu stratili správny náboj. "Pocit hodnoty víťazstva v KHL by bol v takom prípade minimalizovaný. Preto sa na vedenie súťaže obraciame s tým, aby zvážilo predčasné ukončenie ročníka 2019/20 bez toho, aby niekomu udelilo Gagarinov pohár. Verím, že takéto rozhodnutie bude najrozumnejšie," uvádzajú zástupcovia kazanského tímu.

Ak Bars Kazaň je najúspešnejším klubom histórie KHL, keď v predchádzajúcich jedenástich sezónach trikrát získal Gagarinov pohár. Po dve prvenstvá majú na konte Dinamo Moskva, Metallurg Magnitogorsk, SKA Petrohrad a jedno prvenstvo si pripísali CSKA Moskva aj Salavat Julajev Ufa.