Čísla, ktoré vzbudzujú strach: Koronavírusom sa nakazilo vyše 214 000 ľudí, zomrelo 8 700

Počet prípadov nákazy novým druhom koronavírusu prekročil v stredu 214 000. Vírusu podľahlo vyše 8 700 ľudí, vyliečilo sa z neho viac ako 83 000 nakazených. Vyplýva to z údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)a štatistiky americkej Univerzity Johna Hopkinsa v Baltimore.

"WHO dostala správy o viac ako 200 000 prípadoch, zomrelo 8 000 ľudí," informoval šéf Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Mnohé krajiny čelia eskalácii epidémie a cítia sa byť preťažené. Počujeme vás," citovala ho agentúra TASS.

Tedros zdôraznil, že "WHO naďalej odporúča, aby všetky prípady, ktoré lekári zachytia v ranom štádiu, boli izolované v nemocniciach, pokiaľ je to možné". Ak to možné nie je, štáty by mali využiť verejné budovy, kde umiestnia nakazených pacientov a budú im môcť venovať pozornosť. V prípade, že sú nemocnice preplnené, pacienti by sa mali liečiť doma. WHO verí, že pri boji s vírusom by krajiny mali prijať "komplexný prístup".

Tedros vyhlásil, že pri výrobe vakcíny WHO a jej partneri zriadili výskumné pracoviská vo viacerých štátoch. "Je to veľký medzinárodný výskum," povedal. Účasť na ňom potvrdili viaceré krajiny vrátane Argentíny, Iránu, Kanady, Francúzska a Švajčiarska.

Koronavírus prvýkrát oficiálne zaznamenali v čínskom meste Wu-chan koncom decembra. Odvtedy sa rozšíril do viac ako 130 krajín na celom svete.