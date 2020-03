Radikálny krok WTA a ATP: Na tenisové turnaje si počkáme niekoľko mesiacov

Asociácia profesionálneho tenisu (ATP) a Ženská tenisová asociácia (WTA) zrušili všetky turnaje až do 7. júna. Dôvodom je pandémia koronavírusu.

Obe organizácie o tom informovali spoločne v stredu na svojich oficiálnych internetových stránkach. "Profesionálna tenisová sezóna je teraz pozastavená do 7. júna vrátane seriálov ATP Challenger Tour a ITF World Tennis Tour. V tomto momente sa turnaje, ktoré sa začínajú od 8. júna, budú konať podľa zverejneného harmonogramu," píše sa v spoločnom vyhlásení ATP a WTA.

V plánovaných termínoch sa tak nebudú konať spoločné turnaje mužov a žien v Madride a Ríme a ďalšie podujatia WTA v Štrasburgu a Rabate a ATP v Mníchove, Estorile, Ženeve a Lyone. Obe organizácie dočasne zmrazia svoje rebríčky.

Stredajšie rozhodnutie tak prerušilo celú plánovanú antukovú sezónu. Už v utorok oznámili organizátori Roland Garros, že ho preložili z pôvodného termínu na 20. septembra až 4. októbra. Je to prvý grandslamový turnaj, ktorý ovplyvnila nová pandémia. Ďalší na programe je Wimbledon naplánovaný na 29. júna až 12. júla. Nad zmenou termínu uvažujú aj organizátori US Open, ktorý sa má v New Yorku hrať od 31. augusta do 13. septembra. Roland Garros sa má pritom podľa nového termínu začať len týždeň po US Open.

Vedenie WTA v uplynulých dňoch zrušilo podujatia v Miami, Charlestone, Bogote, Stuttgarte, Istanbule a v Prahe a predbežne prerušilo sezónu do 2. mája. ATP doteraz zrušila všetky turnaje do 20. apríla vrátane Indian Wells.

Celosvetovo je v 170 krajinách/územiach potvrdených viac ako 213-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 8780 osôb.