Ako ovplyvní koronavírus naše peňaženky? Odborníci zodpovedali otázky o hypotékach, úsporách aj daniach

Tisíce Slovákov zostali doma. Pandémia koronavírusu zavrela nielen brány škôl, ale aj mnohých firiem, kaderníctiev, fitnescentier.

Svojich zamestnancov nechala doma aj najväčšia automobilka Volkswagen v Bratislave, PSA v Trnave a od soboty tak urobí aj Jaguar v Nitre. Slovenské rodiny sa začínajú pýtať, ako pokryjú v prípade, ak táto situácia bude pokračovať, bežné výdavky a ako dokážu ďalej splácať hypotéky či pôžičky. Nový Čas sa obrátil na odborníkov.

Bežný človek

Odpovedá Maroš Ovčarik, finančný expert Partner Group

Rodinný ropočet

Pandémia koronavírusu ovplyvní rodinný rozpočet Slovákov, niektorí prídu o plný príjem?

Každá rodina by mala mať finančnú rezervu vo výške 4- až 6-násobku čistého mesačného príjmu na pokrytie takýchto situácií. Ak však rezerva chýba, ľudia budú musieť hľadať rezervy v rodinnom rozpočte a upraviť bežné výdavky, čiže ich znižovať.

Samozrejme, že čím dlhšie bude trvať súčasná situácia, tým bude väčší tlak na ľudí, niekde až panika. Vidíme to už teraz v obchodoch, vidíme, že niektoré bankomaty nevydávajú hotovosť. Jednoducho ľudia sa boja. Je to niečo nové, čo tu strašne dlho nebolo a určite nie v takejto intenzite. Správajme sa teda racionálnejšie a vyhodnocujme kroky, úspory, výdavky a pod.

Mnohí ľudia si zo strachu, čo spôsobí táto pandémia, začali vyberať peniaze z banky.

V súčasnosti, keď už vieme väčšinu platieb realizovať cez internetbanking a mobilné aplikácie, zároveň máme platobné karty, vieme si vybrať hotovosť cez bankomat kedykoľvek, si nemyslím, že veľká hotovosť v domácnostiach je riešením. Zároveň tým zvyšujeme paniku a takýmto nárazovým správaním spôsobíme, že môžu chýbať peniaze v bankomatoch.

Je správny krok, zobrať si spotrebný úver na prekrytie výpadku príjmu?

Považujem to za krajné riešenie. Samozrejme, spotrebné úvery sú aj na to, aby prefinancovali časť bežnej spotreby. Ak iné riešenie človek nemá, je to možnosť, ako si dočasne pomôcť. Ale myslite na to, že netreba splácanie naťahovať. Opakujem, ide o núdzové riešenie. Z dlhodobého hľadiska, ak jeden úver prekryjete druhým, je to prvý signál, že budete mať finančné problémy a môžete sa dostať do úverovej špirály.

Odporúčali by ste teraz Slovákom byť obozretnejší a míňať menej?

Pre ľudí, ktorí nemajú vytvorenú finančnú rezervu, by som odporúčal pozrieť sa na osobné výdavky, ktoré z účtu odchádzajú a skutočne by som odporúčal, aby sa začali správať šetrnejšie, aby sa jednoducho začali pripravovať, že táto situácia môže odznieť v relatívne krátkom čase, v horizonte mesiaca - dvoch, ale môže trvať aj mesiace. Ak sú výdavky, ktoré môžem presunúť na neskôr, tak ja osobne by som tak urobil.

Hypotéky a pôžičky

Budú mať slovenské rodiny problém so splácaním úverov? Čo sa môže diať s hypotékami?

Je možné a pravdepodobné, že pokiaľ by slovenská ekonomika padla do recesie alebo aj okolité štáty a Európska únia, spôsobilo by to väčšiu krízu, tak, samozrejme, vzrastie miera nesplácaných úverov. Jeden z krokov, ktorý by tomu mohol zabrániť, je aj rokovanie bánk na úrovni s NBS ohľadom možného odkladu splácania úverov, presunutia časti splácania na neskôr, keď sa aj malí a strední podnikatelia aj veľké firmy dostanú k hotovosti, aby dokázali v štandardných termínoch splácať svoje faktúry, uhrádzať mzdy, odvody, a tak ďalej.

Čo ak rodina nebude mať na zaplatenie úveru či pôžičky?

Ak sa to stane, ak cítim, že budem mať čo len najmenší problém so správaním, prvým krokom je, že navštívim/kontaktujem banku. Tá má niekoľko možností, ako situáciu riešiť. Ale vždy by to ľudia mali riešiť predtým, nie až keď nezaplatím jednu-dve splátky. Vtedy sa aj možnosti banky zužujú.