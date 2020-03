Nová metóda testovania na koronavírus: Vzorky vám zoberú priamo v aute, koľko si zacvakáte?

Vzorky vám zoberú priamo vo vašom aute! Metódu „drive in“ zaviedlo odvčera súkromné laboratórium v Bratislave.

Pred železničnou nemocnicou na Trnavskom mýte vás otestujú za pár minút a výsledok sa dozviete do 48 hodín. Koľko to bude stáť a čo ak vám vyjde pozitívny test?! Testy sú určené pre samoplatcov, ktorí majú záujem o preventívne testovanie. Znamená to, že pacienti, ktorí majú niektorý zo symptómov ochorenia COVID-19 by túto službu nemali využívať.

„Naše testovanie CORONA-Drive je skôr službou pre tých, ktorí nemajú pozitívnu cestovateľskú anamnézu a príznaky ochorenia, ale chcú si byť zároveň istí, že nie sú skrytým prenášačom infekcie,“ približuje Peter Lednický, generálny riaditeľ. „Je potrebné vybrať si vhodný termín a dostaviť sa na vyšetrenie nalačno a bez dezinfekcie ústnej dutiny zubnou pastou alebo ústnou vodou,“ vysvetľuje Lednický.

Koľko to vyjde?

Test stojí dočasne 30 eur a ďalších 5 eur je spracovateľský poplatok za metódu „drive in“. Samotný odobratý materiál potom putuje do laboratórií. Tam sa testuje na pracovisku molekulárnej biológie metódou PCR. Výsledky by mali byť známe do 48 hodín od odberu vzorky. „Cenu sme nastavili vo výške nákladov testu. V tejto fáze nevnímame, že by bolo správne využiť situáciu. Keď opadne prvá vlna záujmu, nevylučujeme, že cena sa dvihne rádovo v jednotkách eur,“ dopĺňa prevádzkový riaditeľ Jozef Marčišin s tým, že za hodinu vyšetria šiestich pacientov v autách.

Zdravotníkov otestujú zadarmo

Spoločnosť deklaruje, že časť kapacity bude rezervovaná pre zdravotníckych pracovníkov a ľudí, ktorí poskytujú služby vo verejnom záujme. „Našich partnerov z krízového štábu požiadame o vytipovanie najrizikovejších skupín, kde môžeme podať pomocnú ruku. Tieto testy budú, samozrejme, zadarmo. Vnímame to ako prirodzenú pomoc krajine, kde podnikáme,“ hovorí Lednický s tým, že nie je vylúčené, že túto službu budú ponúkať aj v iných slovenských mestách. Už podvečer stránky firmy neprijímali nové objedávky na testovanie Covid-19. Komerčné testovanie počas dňa kritizoval aj premiér Pellegrini.

Ako prebieha testovanie

1. Prihlásite sa cez lab.online a vyberiete si termín.

2. Na test musíte prísť s rúškom alebo respirátorom.

3. Vzorky vám zoberú priamo v aute.

4. Výter horných dýchacích ciest sa bude odoberať ráno nalačno, nepoužite predtým kloktadlo, neumývajte si zuby.

5. Pred výterom zakašlete do vreckovky a vatovým tampónom sa krúživým pohybom zotrú podnebné oblúky bez dotyku mandlí.

6. Zotrie sa aj sliznica zadnej časti nosovej klenby cez obe nosné dierky.

7. Výsledok dostanete do 48 hodín a pozriete si ho na základe vášho kódu na špeciálnej webstránke.

Košice - Otestovali už 34 pacientov Otvoriť galériu Košice - Otestovali už 34 pacientov. Zdroj: kz

Na toto vyšetrenie nemôže prísť človek svojvoľne a týkať sa bude len pacientov, ktorí sa do nemocnice vedia dopraviť vlastným autom. „Pacient musí najprv kontaktovať RÚVZ,“ uviedla hovorkyňa UNLP Ivana Vaněková. „Do projektu sa zapojili aj študenti posledných ročníkov medicíny. Tí budú telefonicky kontaktovať pacientov nahlásených na RÚVZ, vypíšu s nimi cez telefón žiadanku na vyšetrenie so základnými údajmi o ich zdravotnom stave a informujú ich o ďalšom postupe,“ vyvetlila Vaněková. V Košiaciach od utorka odobrali 34 vzoriek a na rozdiel od Bratislavy je test bezplatný.