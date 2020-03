Problémy na ministerstve zahraničných vecí: V karanténe aj Lajčákova pravá ruka

Dosluhujúci šéf rezortu Miroslav Lajčák musí pracovať v krízovej situácii bez svojej pravej ruky.

Štátny tajomník František Ružička totiž skončil v karanténe po tom, čo viezol svoju dcéru zo zahraničného pobytu. Lajčák pre aktuality.sk priznal, že štátny tajomník mu v týchto chvíľach výrazne chýba. Ružička je v karanténe od soboty. Svoju dcéru, ktorá študuje v Anglicku, bol vyzdvihnúť na hraniciach. „Pán štátny tajomník ju čakal na slovenskej strane hraníc, ale keďže ona má povinnosť nastúpiť do karantény, a tá sa vzťahuje na celú domácnosť, tak aj pán štátny tajomník, ako disciplinovaný občan, je od soboty v karanténe,“ povedal Lajčák.

Pre ministra sa to však stalo problémom, keďže práve Ružička mal byť na krízovom štábe, čím by odbremenil Lajčáka od iných povinností. „Normálne to plní prvý štátny tajomník nášho rezortu, vždy to tak bolo, ale momentálne je na rokovaní pán minister,“ skonštatoval hovorca Juraj Tomaga. Podľa Lajčáka Ružička hľadal aj iné možnosti, no nepodarilo sa mu to zabezpečiť a tak musel pre dcéru cestovať osobne.