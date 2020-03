Pesimistické odhady analytikov o šírení nákazy na Slovensku: Zmení niečo oteplenie?

Veľa alebo málo? Analytici z Inštitútu zdravotnej politiky na základe predpokladanej mobility Slovákov vypracovali tri odhady rýchlosti šírenia koronavírusu.

Napriek značným rozdielom vo výsledku majú jedno spoločné - údaj o počte ľudí nakazených jedným človekom. Z akého čísla vychádzajú a ako sa ich odhady môžu ešte zmeniť? Je to len jedno číslo, ale dokázalo narobiť poriadny rozruch. Reč je o parametri R0, ktorý hovorí, koľko ľudí v priemere nakazil jeden človek na Slovensku. Analytici ministerstva zdravotníctva mu priznali hodnotu 4, netajac, že sú pesimisti.

Kritici analýzy hovoria, že to je veľa, veď v Číne to je len 2,5. „Najväčšia otázka je, ako nastaviť hodnotu R0. Ak by každý človek nosil rúška a dezinfikoval si ruky ráno - večer, R0 sa pohybuje okolo 0,5 a možno ani to nie,“ hovorí riaditeľ inštitútu Martin Smatana. Naopak, pre ignoráciu hygienických opatrení a neobmedzený pohyb ľudí sa podľa neho môže vyšplhať na 15, ba aj 22.

Pribudnú vstupné údaje

Prísne hygienické opatrenia a prerušenie výroby vo veľkých slovenských fabrikách zrejme prispejú k spomaleniu šírenia koronavírusu. Slovenská populácia však nie je homogénna skupina. V sociálne vylúčených spoločenstvách, čo sú najmä rómske osady, sa akákoľvek nákaza šíri výrazne rýchlejšie ako v majorite. Analytici avizovali, že svoje odhady budú aktualizovať, a jednou z noviniek bude práve to, že zohľadnia spôsob života obyvateľov na okraji spoločnosti. „Marginalizovaným komunitám dáme vyššie R0. Tým ostatným dáme približne 2,4,“ tvrdí Smatana. Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Ďalšie odhady inštitútu by mali rátať aj s vplyvom počasia na šírenie ochorenia. Problém je, že štúdia, ktorá by preukázala ich vzájomný vzťah, zatiaľ neexistuje, nikto nevie, či vírus bude na oteplenie reagovať pozitívne, alebo negatívne. No a napokon by nasledujúce scenáre analytikov mali získať na pravdepodobnosti aj vďaka údajom mobilných operátorov o pohybe obyvateľstva. „Ak ich už budeme mať, budeme vedieť, ako sa ľudia hýbu. Lebo ak zistíme, že mobilita sa neredukovala na úroveň, akú sme očakávali, ale hýbu sa viac, tak to (R0) pošleme smerom hore. Ak sa hýbu menej, tak pôjdeme dole,“ pokračuje šéf IZP. Analytici pripomínajú, že hlavným cieľom ich odhadu bolo ukázať ľuďom, že reštriktívne opatrenia sme urobili včas a sú efektívne. „Keď dopracujeme túto fázu modelu, veľmi radi by sme ho posunuli virológom a epidemiológom, aby nám oni dali svoj expertný odhad, aby sme mali aj iné scenáre,“ dodáva Smatana.

Nie je to pravdepodobný scenár

Šéfredaktor denníka Postoj Fero Múčka píše, že hodnota parametra R0 na úrovni 4 je v terajších podmienkach zbytočne hrozivá. „Pre model ministerstva zdravotníctva sa počítalo s vírusom s takou nákazlivosťou, ktorá sa na väčšom priestore nepotvrdila ani tam, kde neboli prijaté žiadne hygienické opatrenia, žiadne rúška, žiadna zvýšená dezinfekcia,“ tvrdí. Takýto postup nespochybňuje, no nemožno ho podľa neho pokladať za pravdepodobný scenár. „Je to skôr odhad analytikov o tom, čo by nás čakalo, ak by sa vírus na Slovensku prenášal najvyššou teoretickou rýchlosťou a my sme sa ho pokúšali zastaviť iba obmedzeniami v mobilite obyvateľov,“ dodáva Múčka.