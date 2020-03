Porovnanie účasti nežnejšieho pohlavia v posledných vládach: Prečo Matovič posadil do kabinetu len tri ženy?!

Spomedzi 16 mien, ktoré sa v novej vláde Igora Matoviča (46) objavili, získali ženy len tri kreslá.

Rezortu spravodlivosti bude šéfovať Mária Kolíková (45), ministerkou pre investície bude Veronika Remišová (43) a šéfkou kultúry sa stane Natália Milanová (37). Matovičova vláda tak začína podobne ako prevažná väčšina tých predchádzajúcich, ktoré na pomer žien a mužov vo vedení štátu nebrali ohľad. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Trojica žien bude ministerské posty zastávať prvýkrát. Matovič ešte pred voľbami hovoril, že je v prvom rade dôležitá odbornosť kandidátov. Podobne sa vyjadrovali aj jeho noví koaliční partneri Richard Sulík či Boris Kollár. Oproti Pellegriniho vláde je to pritom zostup o dve zástupkyne nežného pohlavia. Ten totiž začínal vládnuť s piatimi ženami.

„Súčasný stav značí aj o tom, koľko žien máme v parlamente. Pred naším vstupom do EÚ to bola veľká téma, lebo sme to brali ako deficit európskosti, ale akosi sme si zvykli, že sa nám to nedarí napĺňať, a tak to nevyvolá veľké vzrušenie,“ vysvetľuje sociologička Zuzana Kusá. Podľa nej bude dôležité poznať aj mená štátnych tajomníkov.

„V prípade ministerstva práce, kde sa ráta so ženou ako so štátnou tajomníčkou, lebo v tomto rezorte bola silná agenda rodovej rovnosti. Teraz sú obavy, či sa tento prameň zachová, lebo tí, ktorí ho budú mať v rukách, nie sú veľmi naklonení rodovej rovnosti. Je to vnímané, samozrejme, ako signál v spoločnosti,“ dodala Kusá.

Politologička Viera Žúborová si myslí, že vlády, ktoré doteraz nominovali ženy do ministerských pozícií, čakali, že tie ženy to nemusia zvládnuť. „Obávam sa, že to bude prevládať vzhľadom na slovenskú spoločnosť. Ohľadom žien, ktoré budú zastávať funkcie ministeriek, tak boli vybrané z tých najvhodnejších kandidátok, ktoré prezentujú morálne aj odborné kvality,“ opisuje Žúborová. Sama však nepovažuje kvóty za niečo, čo by malo fungovať.

Koľko žien začínalo vo vládach