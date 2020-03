Futbalista Duda bije na poplach: V Anglicku kašlú na opatrenia!

Nemá z toho dobrý pocit. Situácia okolo šíriaceho sa koronavírusu nedá spávať ani slovenskému futbalovému reprezentantovi Ondrejovi Dudovi (25). Hráč anglického Norwich City poctivo dodržiava karanténu. Podľa jeho slov sa však vo Veľkej Británii nerobí dostatok opatrení.

Aj futbal má prestávku na dobu neurčitú. Nadšený z toho nie je ani Duda, ktorý si však dobre uvedomuje, že prísne opatrenia prispejú k tomu, aby sa situácia čo najskôr zlepšila. „Je to smutné, čo sa deje. Nikto z nás si také niečo neželal. Verím, že sa to čoskoro skončí, aby sme mohli všetci opäť normálne fungovať. Naše zdravie je prvoradé! Verím, že ľudia budú zodpovední a disciplinovaní. Žiaľ, opatrenia, aké by v Británii mali byť, tu zatiaľ nie sú,“ napísal na sociálnej sieti Ondrej.

Slovenský reprezentant je zavretý v byte spolu s exotickou priateľkou Amandou z Brazílie. Zaľúbenci si spolu krátia čas napríklad hraním rôznych spoločenských hier. Ondrej si v ťažkých časoch našiel na internete čas aj na fanúšikov, ktorým dal možnosť, aby sa ho na čokoľvek opýtali. Mnohých z nich zaujímalo, ako sa zmenil jeho život po prestupe z Berlína do Norwichu.

„V Premier League sa mi hrá zatiaľ dobre. Liga sa mi veľmi páči. V Norwichi sa mi život taktiež pozdáva. Sú tu veľmi priateľskí ľudia, čo oceňujem asi najviac. Či by som chcel však zostať v Anglicku, na to je ťažké odpovedať. Uvidíme, čo bude,“ uzavrel Duda, ktorý si za svoje výkony na ihrisku v minulom roku vyslúžil aj nomináciu medzi desiatku kandidátov na ocenenie Futbalista roka 2019.