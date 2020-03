Šatanovi sa titul pre Bystricu nepáči, o šampionáte má jasno

Aktuálnu situáciu okolo koronavírusu, ktorá paralyzuje celý svet, pozorne sleduje aj šéf slovenského hokeja Miroslav Šatan (45).

Aj on pracuje z domu a v utorok sa prostredníctvom videokonferencie zúčastnil na horúcej debate ohľadne zrušenia májových MS vo Švajčiarsku. Denníku Nový Čas poskytol exkluzívny rozhovor, v ktorom prezradil informácie zo zákulisia tejto debaty i to, ako vníma pridelenie majstrovského titulu Banskej Bystrice na domácej scéne!

? Kto všetko sa na tejto debate zúčastnil?

- Celá videokonferencia trvala takmer dve hodiny. Jej účastníkmi boli všetky federácie, ktoré by mali hrať na májovom šampionáte, plus zástupcovia spoločnosti InFRONT, organizačný výbor MS, poisťovní a, samozrejme, Medzinárodnej hokejovej federácie IIHF na čele s Reném Faselom.

? Po celej Európe sa rušia všetky podujatia. Prečo nie aj MS?

- Nie je to jednoduchá záležitosť a do danej veci musí ešte prehovoriť najmä švajčiarska vláda, keďže sa turnaj koná v ich krajine a, samozrejme, aj poisťovňa. Sú to technické veci a myslím si, že v priebehu tohto mesiaca padne konečný verdikt.

? Je vôbec šanca, že by sa turnaj uskutočnil, napríklad aspoň bez divákov?

- Myslím si, že to konečné rozhodnutie bude negatívne a šampionát sa zruší. Hokej sa hrá pre ľudí, takže nevidím to reálne a všetci vidíme, čo sa v celom svete deje. Všetky hokejové súťaže v Európe i v zámorí sú zrušené alebo prerušené. To znamená, že ani hráči netrénujú, krajiny zavreli hranice či zrušili lety, takže šanca, že by sa MS uskutočnili, je podľa mňa nulová. Zdravie všetkých ľudí je momentálne prvoradé!

? Bude mať zrušenie po finančnej stránke negatívny dosah aj na náš hokejový zväz, alebo skôr ušetrí?

- Asi by sme niečo finančne stratili, pretože nejaké veci v rámci prípravy už boli objednané a zarezervované. Aj táto téma bola predmetom debaty videokonferencie či poistka šampionátu zahŕňa aj tieto veci a či jednotlivé federácie dostanú nejakú kompenzáciu. Nie je to ešte presne doriešené, takže uvidíme.

? V apríli sme mali v Spišskej Novej Vsi organizovať MS do 18 rokov B-kategórie, ktoré sa tiež zrušili. Máte nejaký prísľub, že nám organizácia pripadne aj o rok?

- Teraz Medzinárodná federácia prioritne rieši seniorské mužské majstrovstvá. Tieto mládežnícke podujatia, ktoré sa už porušili, tak to budú musieť vyriešiť na nejakom špeciálnom kongrese neskôr.

? Ako vy prežívate aktuálnu situáciu okolo koronavírusu?

- Situácia je s pribúdajúcimi opatreniami vo svete čoraz vážnejšia. Verím, že sa túto pandémiu podarí spoločným úsilím čo najrýchlejšie zastaviť. Taktiež sme s celou rodinou doma, dodržiavame bezpečnostné a hygienické opatrenia.

Miro nesúhlasil s udelením titulu pre Bystricu

Miroslav Šatan sleduje pozorne aj dianie na domácej hokejovej scéne. Najvyššia súťaž Tipsport liga sa minulý týždeň predčasne ukončila a hoci sa neodohralo play-off, tak titul po zasadnutí Ligovej rady pripadol Banskej Bystrici. To vyvolalo vo viacerých kluboch i u fanúšikov vlnu nevôle. Košice dokonca vrátili bronzové medaily a Slovan si strieborné ani neprevzal.

„Ani ja by som si z úcty ku všetkým hráčom, čo si to museli vybojovať na ľade, takýto ,právny‘ titul neprevzal. Nemá športovú hodnotu. Rozhodla narýchlo zvolaná Ligová rada, na ktorej som sa, bohužiaľ, nemohol zúčastniť, ale bol som v telefonickom spojení. Predpis je zastaraný a podľa môjho názoru umožňuje dvojaký výklad. Ligová rada titul udeliť spravidla môže, ale nemusí. To, že ho pridelila Banskej Bystrici, síce neporušilo pravidlá, ale môže to naštrbiť vzťahy medzi klubmi samotnými. V takejto mimoriadnej situácii, ktorá azda od 2. svetovej vojny nenastala, by som ja osobne udelil iba pohár Dušana Pašeka pre víťaza základnej časti,“ vyjadril sa Šatan, ktorý ako člen trojčlennej Ligovej rady bol proti udeleniu majstrovského titulu Banskej Bystrici. Za boli ostatní členovia Richard Lintner a Igor Guryča.