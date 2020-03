Matovič predstavil svojich budúcich ministrov: Toto sú najväčšie prekvapenia novej vlády

Ani Gábor Grendel (39), ani Lukáš Kyselica (42). Novým ministrom vnútra sa trochu nečakane stal bývalý šéf vojenských tajných Roman Mikulec, s ktorým sa pôvodne veľmi nepočítalo.

Prekvapivé je aj meno protagonistu Nežnej revolúcie Jána Budaja. O to viac, že bude stáť na čele rezortu životného prostredia. Dlho s tým robil tajnosti, ale napokon sa verejnosť dozvedela mená nových členov vlády. Igor Matovič v stredu nečakane vyrukoval s dvoma novými menami. Rezort vnútra bude riadiť bývalý riaditeľ vojenského spravodajstva Roman Mikulec a životné prostredie bude pod patronátom Jána Budaja.

„Na post ministra vnútra nasadzujeme plukovníka, vojaka, ktorý si svoju hodnosť zaslúžil tak, že preukázal svoje manažérske schopnosti a schopnosť viesť,“ povedal Matovič a dodal tiež, že na post ministra vnútra mal za Obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti troch kandidátov a do poslednej chvíle zvažoval, kto bude najvhodnejší. O menách kandidátov bola podľa neho informovaná prezidentka Zuzana Čaputová. „Bolo to moje osobné rozhodnutie vo finálnej fáze,“ podotkol.

Okrem toho pribudne jedno nové ministerstvo. Vznikne z doterajšieho Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a šéfovať mu bude Veronika Remišová. Koalícia sa rozhodla zriadiť aj dva nové úrady podpredsedu vlády. Vicepremiérom pre ekonomiku a zároveň ministrom hospodárstva bude Richard Sulík a vicepremiérom pre legislatívu Štefan Holý od Kollára.

Zavážila epidémia koronavírusu

Budúci premiér chcel, aby išlo o človeka so skúsenosťami s riadením ľudí a aj preto bude na čele krízového štábu pre koronavírus. Budúci minister vnútra Roman Mikulec viedol za vlády Ivety Radičovej Vojenskú spravodajskú službu. Matovič považuje za výhodu, aby rezort vnútra „upratal“ človek, ktorý nepochádza priamo z policajného zboru. „My na tomto poste potrebujeme rozhodného človeka, ktorý dokáže zaveliť,“ zdôraznil budúci premiér.

S bývalým šéfom vyšetrovacieho tímu Gorila Lukášom Kyselicom, ktorý bol tiež jedným z kandidátov na post ministra, budúci premiér počíta napríklad ako so štátnym tajomníkom určeným na hĺbkovú reformu polície. Matovič naznačil, že súčasný policajný prezident Milan Lučanský skončí vo funkcii. „Pánovi Milanovi Lučanskému by sa patrilo poďakovať za jeho prácu,“ poznamenal líder OĽaNO o súčasnom prezidentovi policajného zboru.

Budaj ministrom za zásluhy

Tomáš Koziak, politológ

- Hlavne zmena na poste ministra životného prostredia je pre mňa prekvapujúca. Prirodzenejšie by bolo, keby rezortu šéfoval pán Ján Mičovský, ktorý je lesník a ktorého dali na post ministra pôdohospodásrtva. Budaj sa v minulosti síce angažoval v oblasti životného prostredia, neskôr už ani nie. Neviem, či ten post nie je pre neho svojím spôsobom kompenzácia za to, že bol tribúnom revolúcie a doteraz nemal nijakú výraznú funkciu. Mikulec vyšiel z bezpečnostných služieb a manažérske schopnosti aj profesionalitu v odbore mu nemožno uprieť. Je to kompetentný odborník so skúsenosťami, čo hovorí v jeho prospech v provnaní s dvojicou adeptov Grendel - Kyselica.

Premiér - Igor Matovič (OĽaNO)

Ján Budaj (68) - Minister životného prostredia Otvoriť galériu Ján Budaj Zdroj: tasr

Slovenský politik, jeden z vedúcich predstaviteľov Nežnej revolúcie. Moderoval jej mítingy, spoluzaložil hnutie Verejnosť proti násiliu a patril do jeho užšieho vedenia. Stal sa jeho hlavným hovorcom a neskôr aj predsedom. Je viacnásobným poslancom Národnej rady, do ktorej sa dostal v 90. rokoch s SDK a v roku 2016 za OĽaNO. V poslednom volebnom období bol členom parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výboru pre európske záležitosti.

Roman Mikulec (47) - Minister vnútra Otvoriť galériu Roman Milulec Zdroj: TASR

Začínal ako stíhací pilot a potom prešiel do Vojenskej spravodajskej služby, v ktorej pôsobil 21 rokov. Bol vojenským pridelencom v Bruseli a za vlády Ivety Radičovej sa stal riaditeľom VSS. Po tom, ako so svojím námestníkom Vladimírom Suchodolinským odhalili a zmapovali rozsiahle machinácie s majetkom VSS, musel už za vlády Smeru v hodnosti plukovníka z armády odísť. Po odchode zo služby ho obvinili zo sabotáže a ohrozenia utajovaných skutočností. Súd ho po siedmich rokoch v roku 2019 oslobodil spod všetkých obvinení.