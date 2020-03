Konečne dobré správy: Vo svete už testujú vakcíny na koronavírus, Čína zavrela núdzové nemocnice

Celý svet bojuje proti pandémii koronavírusu. A prichádzajú prvé výsledky. Viacero spoločností a inštitúcií hlási pokrok pri hľadaní liečby.

Ten je síce zatiaľ mierny, ale pôvodné predpovede, že vyvinutie vakcíny potrvá rok až rok a pol, sa skracujú. Nemecká farmaceutická firma Curevac uviedla, že vakcínu by mohla mať pripravenú na jeseň. Jeden z jej majiteľov povedal pre noviny FAZ, že ak všetko pôjde dobre, vakcínu vyvinú do začiatku leta. Po jej schválení by potom mohol byť výsledný produkt k dispozícii na jeseň. V USA už viacero centier vakcínu začína testovať. V záujme urýchlenia vývoja vynechali skúšky na zvieratách a pristúpili rovno k testovaniu na ľudských dobrovoľníkoch. Vo výskumnom inštitúte Kaiser Permanente v Seattli vedie testovanie doktorka Lisa Jackson.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Prvou zo 45 dobrovoľníkov, ktorí si nechali pichnúť injekciu, je Jennifer Haller. „Všetci sa cítia takí bezmocní,“ povedala, prečo sa prihlásila na testy. Po 28 dňoch dostane druhú injekciu. Cieľom je zistiť, či je vakcína pre ľudí bezpečná. Je to len jeden z mnohých procesov, ktorými musí prejsť pred schválením. Na svete vyvíja vakcínu 35 firiem a akademických inštitúcií. Najmenej štyri už testujú na zvieratách a dve chystajú testy na ľuďoch. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyen vyhlásila, že proces schvaľovania sa všemožne urýchli a vakcína by mala byť na trhu do šiestich mesiacov.

Holandskí výskumníci z univerzít v Rotterdame a v Utrechte medzitým vyhlásili, že našli protilátku, ktorá môže bojovať proti infekcii koronavírusom. Objav môže viesť k vývoju antivirotika, ktorým by sa mohli ľudia liečiť aj doma a odľahčiť zdravotníctvo.

Dobré správy prichádzajú aj z Číny, kde sa vírus prvýkrát objavil vlani v novembri. Už dva dni po sebe tam zaznamenali len jeden prípad novej nákazy. Včera zavreli aj poslednú z núdzových nemocníc, ktoré vznikli na liečenie pacientov s koronavírusom.