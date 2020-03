Zuzana Belohorcová v obavách: Rodičov drží na Miami

Nikam ich nepustí! Naša najznámejšia playmate Zuzana Belohorcová (44) žije už dlhé roky aj s rodinou na slnečnej Floride.

Jej rodičia Ľubomír (68) a Viera (68) však za svojou dcérou pravidelne lietajú a inak to nie je ani teraz. Aj keď sa na slnečnom Miami nachádzajú už niekoľko týždňov, pre súčasnú situáciu si budú musieť pobyt výrazne predĺžiť. Pri ich návrate domov však prišlo k zásadným zmenám, keď si Zuzana dupla a svojim milovaným nedovolila, aby sa vrátili späť na Slovensko. Zuzana je v Amerike už dlhé roky a za ten čas si vybudovala pohodlný život po boku manžela Vlastimila Hájeka, s ktorým má dcéru Salmu a syna Nevia. A keďže blondínka má so svojimi rodičmi výborný vzťah, tí ju chodia často navštevovať, aby si užili nielen ju, ale aj čas strávený s vnúčatami.

Len nedávno si však Zuzana s Vlastom otvorili na Floride vlastný hotel, kde ubytovávajú turistov z Čiech a Slovenska. A keďže posledný „turnus“ sa ešte stále nachádza na Floride a sú v ňom aj Zuzanina mama a otec, blondínka si svojich najbližších ešte nejakú dobu užije. Momentálne sú totiž slovenské letiská zatvorené, a tak si Ľubomír a Viera svoju dovolenku predĺžia. Nejde však len o nich, ale podľa snímok, ktorými sa Belohorcová na internete pochválila, bude hostiť aj zopár kamarátov. „Momentálne sa združujeme len na jedno miesto kvôli situácii, ktorá pohltila celý svet,“ napísala Zuzana.

Tá sa pritom snaží o to, aby ona ani jej najbližší nepodľahli panike. „Skončili pre nás návštevy podnikov, reštaurácií, barov. Žiadne výlety... Len doma s rodinou. Aj tu sa už začala v obchodoch panika a hystéria, i keď každoročne nás už hurikánové obdobie vycvičilo, že by sme mali byť vždy zásobení a pripravení a do obchodu ideme len v nutných prípadoch,“ dodala Belohorcová, ktorá celú situáciu berie s chladnou hlavou a rozvážne.