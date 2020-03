Skúsenosť Kramárovej dcéry by nechcel zažiť nikto: Problémy s návratom na Slovensko

Slzy a beznádej! Aj s týmto sa v posledných dňoch musela pasovať dcéra herca Maroša Kramára (60) Tamara (19). Mladá slečna totiž študuje v Anglicku, kde bolo vyučovanie pre koronavírus prerušené.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Oveľa väčšia panika však vznikla, keď Veľká Británia vyhlásila, že sa až také veľké opatrenia vo všeobecnosti robiť nebudú, čo môže spôsobiť raketové šírenie nákazy. Plavovláska sa tak rozhodla ihneď konať a kúpila si letenku naspäť do rodnej krajiny. Za pár dní sa však jej situácia skomplikovala natoľko, že bolo otázne, či sa s milovanou rodinou vôbec uvidí. Maroš Kramár je otcom troch detí, pričom jeho najstaršia dcéra Tamara sa dala na štúdium v Anglicku.

Svetom však momentálne otriasa hrozba bleskovo sa šíriaceho koronavírusu, ktorý sa rozmáha raketovou rýchlosťou. Aj preto sa zatvárajú školy a inak to nebolo ani v prípade Tamary. Tá preto neváhala a kúpila si letenku naspäť na Slovensko, keďže neľahké časy chcela tráviť v kruhu svojich milovaných. „Kúpila som si letenku z Anglicka do Viedne, no prišla mi správa, že Rakúsko lety z Anglicka neprijíma,“ priznala rozčarovaná Marošova dcéra, ktorá musela hľadať náhradný plán.

Otvoriť galériu Kramárovci Zdroj: Archív M. Kramára

Svoj let si zmenila do Budapešti, no aj tu nasledoval podobný scenár a jej let bol rovnako zrušený. „Poplakala som si asi 57-krát, no nakoniec som zohnala let z Amsterdamu do Viedne,“ dodala Tamara. Tá sa nakoniec šťastlivo vrátila do rodnej krajiny a spoločnosť na ceste domov jej robil samotný herec. Tým, že sa vrátila zo zahraničia, podľa nariadení vlády musela putovať rovno do domácej karantény, ktorú jej poskytol otec vo svojom dome na brehu jazera. Spolu s ňou by mal však dodržiavať karanténu aj známy umelec, ktorý bol s dcérou v priamom kontakte.