Herec a moderátor Michal Hudák dáva všetkým košom: Prečo odmietam seriály

Všetkým dáva košom! Michal Hudák je vyštudovaný herec, v posledných rokoch ho však živí predovšetkým moderovanie a jeho hlas.

Moderátor a zabávač, ktorý je stálou súčasťou relácie Inkognito a objaví sa aj v novej šou Zlatá maska, sa už dlho neobjavil v žiadnom seriáli. Hoci si ho mnohí diváci zamilovali ako Mikiho Hrica z Profesionálov, o kšefty v seriáloch momentálne nestojí. Novému Času prezradil, prečo takéto ponuky zásadne odmieta a či sa ešte niekedy mieni vrátiť k hereckému remeslu.

Michala Hudáka majú mnohí za posledné roky zafi xovaného najmä ako moderátora a jeho nezameniteľný hlas sa už dlhé roky ozýva aj z upútaviek Jojky. Je stabilnou súčasťou hádačského stola v relácii Inkognito a najnovšie kývol aj na šou Zlatá maska, kde bude jedným z detektívov.

Divákom, ktorí si ho pred desiatimi rokmi obľúbili ako vtipného východniara Mikiho Hrica z Profesionálov, však ostáva iba pozeranie repríz. Michal totiž už niekoľko rokov ponuky do seriálov z princípu odmieta. „Rozhodol som sa, že leto, kedy sa nakrúcajú seriály, trávim s mojimi deťmi, ktoré vtedy tiež majú prázdniny. Od polovice júna do polovice septembra sa snažím venovať mojim deťom, priateľom a sebe. Je to fajn a veľmi oslobodzujúce,“ povedal Novému Času moderátor s tým, že nechce prísť o vzácne chvíle, ktoré by sa už nedali vrátiť.

Čaká na zrelší vek

Hudákova nechuť ísť do seriálov má však aj iné pozadie. „V poslednom období sa nakrúca naozaj veľa a nie som si istý, či všetko stojí za zmienku, alebo je úplne vydarené. Úplne mi stačí toľko účinkovania v televízii, koľko momentálne k dispozícii mám a teším sa z toho,“ dodal Hudák, ktorý však nad svojím remeslom ešte definitívne nezlomil palicu. „Nehovorím, že nepríde obdobie, kedy tá moja herecká prapodstata povie: ‚Tak ale Mišo, snáď z úcty k vyštudovanej profesii aspoň niečo!‘ Takže nezatváram dvere, ani nepálim mosty,“ uzavrel jojkár s tým, že možno sa k hereckej profesii vráti v zrelšom veku.