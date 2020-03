Vynútená prestávka v čase pandémie: Pomôcť môže viacerým futbalovým klubom

Keby som mal tú moc, okamžite by som zmenil dátum na 1. júl. Tieto slová nedávno povedal tréner futbalistov anglického klubu Tottenham Hotspur José Mourinho (57).

Portugalčan chcel nimi upozorniť na alarmujúci zdravotný stav niektorých dôležitých členov kádra "kohútov", keď Harry Kane, Son Heung-min či Steven Bergwijn utrpeli zranenia vyžadujúce si niekoľkomesačnú liečbu.

Paradoxne, práve situácia so šíriacim sa koronavírusom môže Londýnčanom pomôcť. Keďže ligové súťaže na "starom kontinente" sú momentálne prerušené (hrá sa iba v Turecku či Bielorusku, pozn.) a UEFA preložila majstrovstvá Európy na rok 2021, jednotlivé domáce súťaže v snahe dokončiť rozbehnutý ročník 2019/2020 tak budú môcť dohrať do 30. júna. Samozrejme, ak to situácia dovolí a šírenie nebezpečnej nákazy sa podarí dostať pod kontrolu. Dovtedy by sa však mohli zotaviť spomenuté opory a Mourinho by ich mohol použiť v rozhodujúcej fáze sezóny. Chýbajú vám futbalové góly? Liverpool ponúka riešenie

Tottenham zďaleka nie je jediný klub, ktorý môže profitovať z daného stavu a nečakanú súťažnú pauzu využiť na uzdravenie kľúčových hráčov. Prestávka prišla určite vhod aj španielskemu FC Barcelona. "Blaugranas" sú na 1. mieste v tabuľke La Ligy, no iba s dvojbodovým náskokom pred Realom Madrid, a návrat Luisa Suáreza, Ousmana Dembélého či Sergiho Roberta ešte v aktuálnom ročníku by znamenal posilnenie príliš úzkeho kádra, ktorý má momentálne k dispozícii tréner Quique Setién.

Podobný efekt očakávajú aj v Reale Madrid, predovšetkým v prípade Edena Hazarda. Belgičan po nedávnej zlomenine ihlice mal pôvodne mať po klubovej sezóne, no v posunutom kalendári by napokon mohol stihnúť júnové zápasy. V individuálnom tréningovom procese už zaberá aj španielsky reprezentant Marco Asensio, ktorý si ešte v júli počas prípravného obdobia roztrhol krížny väz v ľavom kolene a podľa prognóz sa mal v drese "bieleho baletu" objaviť až v edícii 2020/2021.

Čas na doliečenie hviezdnych hráčov počas prerušenej sezóny dostali aj anglické kluby. Manchester United čaká na návrat francúzskeho majstra sveta Paula Pogbu či útočníka Marcusa Rashforda. V inom manchesterskom klube City si zas sľubujú, že čoskoro bude znova k dispozícii španielsky stopér Aymeric Laporte. Pre zranenie lýtka absentoval v ostatných dueloch v bránke FC Liverpool brazílsky gólman Alisson Becker. Neúčasť druhého najdrahšieho brankára futbalovej histórie "The Reds" pocítili najmä v osemfinálovej odvete Ligy majstrov s Atléticom Madrid, v ktorej prehrali 2:3 po predĺžení a so súťažou sa rozlúčili.

Keďže majstrovstvá Európy aj juhoamerický šampionát Copa América sa napokon uskutočnia až v roku 2021, spomenutí hráči a aj mnohí ďalší v najbližších týždňoch nebudú musieť zvádzať súboje s časom, aby na sklonku aktuálnej sezóny stihli jej reprezentačný vrchol.