Primátor Rimavskej Soboty v úzkych: Kvôli rómskemu sídlisku písal už aj Pellegrinimu

Primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko zvažoval z preventívnych dôvodov v súvislosti s novým koronavírusom uzatvorenie sídliska Dúžavská cesta, na ktorom žijú prevažne Rómovia.

V tejto súvislosti verejným listom požiadal premiéra SR Petra Pellegriniho (Smer-SD) o zaujatie stanoviska k uvedenej záležitosti. List v plnom znení zverejnil Šimko na svojom profile na sociálnej sieti.

Podľa primátora sa zo zahraničia vracajú ľudia vo veľkom počte a existuje dôvodné podozrenie, že mnohí z nich neabsolvujú povinnú karanténu. "S takýmto problémom zápasíme aj my v našom meste, na okraji ktorého sa nachádza rómske sídlisko s počtom 1156 trvalo prihlásených občanov. V uplynulých dňoch sa naň vrátilo mnoho ľudí zo zahraničia a máme obavy, že by mohli spôsobiť ďalšie rozširovanie nákazy," uviedol Šimko.

Ako ďalej povedal, obyvatelia sídliska hromadne navštevujú obchodné centrá v meste bez toho, že by absolvovali lekársku prehliadku, ktorá by vylúčila ich nakazenie vírusom. "Aj napriek tomu, že do tejto chvíle neevidujeme v meste ani jedného pozitívne testovaného človeka, máme obavy, že môže dôjsť k hromadnému prepuknutiu ochorení na nový koronavírus," podotkol primátor.

Podľa vlastných slov z tohto dôvodu zvažoval uzatvoriť sídlisko a neumožniť jeho obyvateľom hromadne ho opúšťať a navštevovať obchodné centrá, keďže je vybavené predajňou potravín, kde tamojší obyvatelia majú možnosť nákupu.

"Na odbore krízového riadenia okresného úradu mi však bolo oznámené, že uzavretie sídliska nie je možné skôr než po vyhlásení núdzového stavu Ústredným krízovým štábom SR. Keďže však naše obavy, ale najmä obavy občanov nášho mesta pretrvávajú naďalej, prosím vás o zaujatie stanoviska k tejto záležitosti," adresoval Šimko výzvu premiérovi.