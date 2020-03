Tvrdé opatrenia na Slovensku: Pohyb ľudí sa podľa operátorov znížil o 30 percent

Pohyb ľudí na Slovensku sa podľa telekomunikačných operátorov znížil celkovo zhruba o 30 percent.

Po zasadnutí rokovania vlády a ústredného krízového štábu o tom v stredu informoval dosluhujúci predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).

"Vidíme značný pokles pohybu ľudí, ktorí sa hýbu s mobilnými telefónmi," povedal Pellegrini. Niektorí operátori podľa neho hlásia pokles až u polovice SIM kariet. Takíto ľudia sa pohybujú len v okolí svojho bydliska, tvrdí Pellegrini. Ak by sa tento trend zmenil a ľudia by sa začali viac presúvať, je podľa premiéra pripravené vyhlásenie celoplošného núdzového stavu s obmedzením pohybu osôb. Pripomenul, že o tom bude pravdepodobne rozhodovať až nová vláda Igora Matoviča (OĽaNO).

Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) poznamenala, že od štvrtka 19. marca od 6.00 h bude obnovený malý pohraničný styk na území do 30 kilometrov na slovensko-maďarských hraniciach. "Občania Slovenska, ktorí žijú alebo pracujú na území Maďarska do 30 kilometrov, sa budú môcť pohybovať bez toho, aby museli dodržiavať 14-dňovú karanténu," povedala Saková s tým, že to isté platí aj pre maďarských obyvateľov na Slovensku.

Ministerka poukázala na to, že sa rieši aj aktuálna dopravná situácia v krajine, pretože pred hraničnými priechodmi sa tvoria rozsiahle kolóny. Poznamenala, že rokuje s maďarským ministrom vnútra, aby sa kontroly na hraniciach buď posilnili, alebo zmiernili. "Policajný zbor dostal úlohu vytvoriť cez Slovensko tranzitný koridor juh - sever alebo západ - východ," povedala Saková.

Ústredný krízový štáb rozhodol, aby všetky rezorty pripravili všetky rekreačné zariadenia vo svojej kompetencii pre prípad, že by sa tam museli umiestňovať ľudia zo zahraničia z dôvodu karantény. Saková zároveň poznamenala, že Národnej rade SR odporúčajú preložiť opakované voľby do orgánov samospráv v niektorých obciach zo 4. apríla na neskorší termín.