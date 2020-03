Vodáci uväznení v lodenicovom hoteli, počítajú aj so zrušením OH v Tokiu

Pandémia koronavírusu zasiahla aj do prípravy slovenských rýchlostných kanoistov, ktorí sa museli predčasne vrátiť zo sústredení a ísť do domácej dvojtýždňovej karantény.

Členovia štvorkajaku Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka, Adam Botek i ďalší zverenci Petra Likéra sú od nedele "uväznení" v hotelovej časti komárňanskej lodenice. Peter Gelle našiel prechodný domov v trenčianskom byte svojho "parťáka" z K2 Milana Dörnera.

Vlček si po návrate z Kalifornie postupne zvykol na časový posun, no ťažko sa vyrovnáva s tým, že s kolegami z káštvorky nemôže ísť trénovať na vodu. "Láka nás to von. Je dobré počasie a vodu máme blízko. Musíme však akceptovať, že minimálne najbližších 11 dní sa na ňu nedostaneme. Snažíme sa nejako vynájsť a vydržať to. Celá budova je uzavretá, my sme v hotelovej časti areálu, ktorý je ohraničený plotom. Dnes by nám však mali dať povolenie ísť von, hoci sa nebudeme môcť stretnúť s nikým mimo našej skupiny. Na poschodí máme k dispozícii trenažér a stacionárne bicykle, no zatiaľ sme nič nerobili. V najbližších dňoch chceme ísť do posilňovne," povedal pre TASR desaťnásobný majster sveta.

Vlček považuje za pozitívum, že všetci kajakári majú v lodenici vlastnú izbu. "Je nás tu desať, každý máme aj vlastnú sprchu, záchod i umývadlo. Jedlo nám nosia pred dvere. Rúška počas pobytu v karanténe zatiaľ nenosíme, no pri návrate domov z Kalifornie sme si dávali pozor a neustále sme ich mali na sebe, používali sme aj dezinfekčné prostriedky na ruky."

Gelle je v trenčianskej karanténe štvrtý deň a zatiaľ to zvláda, hoci sa tiež ťažko adaptuje na časový posun. "Po návrate z Mexika mám ešte stále trochu problém s jetlegom, no už si pomaly zvykám. Snažíme sa o to, aby sme utrpeli minimálne škody pokiaľ ide o tréning. Preto sme si zabezpečili, aby sme mali na byte cyklistický aj kajakársky trenažér. Usilujeme sa dohnať všetko, čo by sme stratili za tie dva týždne a eliminovať zlý dopad na našu prípravu," povedal najlepší slovenský kajakár na hladkej vode.

Prísun stravy pre Gelleho, Dörnera i trénera Radovana Šimočka zabezpečujú ich oddieloví kolegovia z Dukly Trenčín i rodinní príslušníci. "Naše rodiny nám posielajú varené jedlá, oddieloví kolegovia sa starajú o nákupy potravín a drogérie. Boli sme nachystaní na predčasný odlet zo sústredenia a vybavili sme sa ochrannými rúškami, dezinfekciou aj rukavicami. Nemilo nás prekvapilo, že na letiskách v Mexiku a vo Francúzsku malo iba desať percent ľudí takéto vybavenie. Teraz sme 24 hodín zatvorení v byte a spred dverí si berieme iba tašky s jedlom. Ak by sme však mali urýchlene opustiť tento priestor, máme nachystané rúška aj ďalšie ochranné pomôcky."

Štvorkajak i Gelle na vlaňajších MS v Szegede vybojovali pre Slovensko miestenky na OH 2020 v Tokiu. Na jar by ešte mali potvrdiť svoju výkonnosť na I. kvalifikačných pretekoch na bratislavskom Zemníku i na podujatiach Svetového pohára, no je otázne, či sa vôbec uskutočnia. Otáznik visí aj nad tokijskou olympiádou, ktorá by bola pre Vlčeka rekordná šiesta v kariére.

"Počul som, že už zrušili preteky SP v českých Račiciach, kde sa mala uskutočniť aj dodatková európska olympijská kvalifikácia. Tieto podujatia má až tak nezaujímajú, keďže sme už kvalifikovaní na olympiádu, hoci by nebolo zlé porovnať sa so svetovou konkurenciou. Situácia v súvislosti s koronavírusom narušila režim športovcov, nie je to ľahké. V mnohých športoch zrušili celé sezóny. Neviem, čo si mám o tom myslieť. Viem si predstaviť hocičo, že olympiádu v Tokiu zrušia alebo ju preložia na budúci rok," zamyslel sa Vlček. Gelle dúfa, že najdôležitejšie preteky v sezóne sa predsa len uskutočnia.

"Všetko sa ruší, vzhľadom na pandémiu koronavírusu sa to dalo očakávať. V tejto sezóne je priorita olympiáda v Tokiu. Ak by sa uskutočnila, bola by to výhra a rok je zachránený."