Služba, ktorá pomáha živnostníkom nájsť prácu v čase koronavírusu

Slovenská aplikácia Wilio, ktorá sprostredkúva prácu medzi zákazníkmi, remeselníkmi a poskytovateľmi služieb vo vyše 200 kategóriách, chce urobiť čo najviac pre to, aby pomohla slovenským živnostníkom a drobným podnikateľom.

„Vieme, že súčasná situácia už má a bude mať ďalší dopad na zárobky mnohých, ktorí poskytujú služby. Preto hľadáme spôsoby, ako im pomôcť, aby to zvládli,“ hovorí riaditeľ spoločnosti František Duračinský.

Ak poskytujete rôzne služby – fotografujete, organizujete podujatia, doučujete, produkujete videá, brigádujete, alebo sa venujete remeslám ako maľovanie, stolárske práce, murárske práce či opravy a pociťujete, že dopyt po vašich službách klesá, môžete sa dnes na Wilio.sk zaregistrovať a dohodnúť si zákazky na obdobie po karanténe.

Výhodou Wilia je, že vám bude posielať dopyty od zákazníkov podľa preferencii, ktoré si nastavíte. Zákazníci posielajú dopyty aj v tomto čase. Pri mnohých projektoch sú zákazníci flexibilní a vy si tak môžete realizáciu dohodnúť dopredu, aby ste si zabezpečili projekty na obdobie, keď sa situácia stabilizuje.

O tom, že Wilio stojí za vyskúšanie, svedčí aj takmer päťnásobný medziročný nárast počtu projektov. Celková hodnota zrealizovaných projektov za uplynulých 30 dní presiahla 8 miliónov eur a priemerná hodnota jedného projektu je 2650 eur. Rastie tak nielen počet realizovaných projektov, ale aj ich hodnota. „Poskytovateľov služieb berieme ako našich dôležitých partnerov, a preto neustále zlepšujeme kvalitu služieb nielen pre koncových zákazníkov, ale aj pre poskytovateľov,“ vysvetľuje Duračinský.

Dôležitý je profil

Profil poskytovateľa na Wilio prezentuje vaše zručnosti. Preto by mal odrážať kto ste, ako pristupujete k zákazníkom a svojej práci. V profile by nemali chýbať dôležité údaje ako sú obchodné meno, profilová fotografia, telefónne číslo a lokalita, teda okruh pôsobenia, v ktorom viete svoje služby poskytovať. Následne si treba vybrať služby, ktoré chcete cez Wilio poskytovať. V ďalšom kroku môžete potom pre každý typ služby určiť, či ste v nej profesionál, alebo menej skúsený.

V popise treba vyzdvihnúť tie tipy prác, v ktorých ste najlepší a máte o ne najväčší záujem. Popísať svoje skúsenosti a zručnosti. Wilio odporúča prezentovať sa aj fotografiami už hotových prác. Takýto typ referencie je často vyhľadávaný zákazníkmi v kategóriách dom, byt, stavba a záhrada.

Naplánujte si prácu dopredu

Na základe vyplnených údajov vám začne Wilio posielať relevantné dopyty od zákazníkov emailom alebo do aplikácie v mobile. Podľa popisu projektu sa sami môžete rozhodnúť, či máte záujem reagovať. Môžete si tak vyberať napríklad len projekty, pri ktorých môžete minimalizovať osobný kontakt – ako sú rôzne vonkajšie práce, práce na záhrade, dláždenia, výkopy, vonkajšie nátery či omietky. Alebo sa dohodnúť so zákazníkom na neskoršom termíne realizácie a zabezpečiť si tak prácu do budúcnosti.

Určite však treba počítať s tým, že akákoľvek realizácia projektu bude pomalšia, pretože momentálne si materiály treba zháňať a nakupovať online.

Buďte zodpovední a myslite na zdravie

„Overovali sme situáciu aj s Úradom verejného zdravotníctva, aby sme vedeli našim poskytovateľom podať relevantné informácie,“ hovorí František Duračinský a dodáva: „Napriek tomu, že súčasné obmedzenia sa priamo nevzťahujú na prácu a remeslá, Úrad verejného zdravotníctva odporúča limitovať osobný kontakt s okolím a presunúť projekty na neskôr, pokiaľ je to možné.“

„Preto sme kontaktovali všetkých, ktorí platformu využívajú, s prosbou, aby sa správali zodpovedne a adekvátne chránili seba aj svoje okolie. Radíme našim poskytovateľom aj zákazníkom, aby si radšej naplánovali projekty s dostatočným časovým predstihom. A aby v prípade rôznych havarijných či iných nevyhnutných prác čo najviac minimalizovali osobný kontakt,“ hovorí Duračinský.

Používajte ochranné prostriedky – rúško na tvár a rukavice, dodržiavajte odstup, nepodávajte si ruky, nedotýkajte sa tváre, predovšetkým okolia očí, úst a nosa, dôkladne si umývajte ruky po dobu aspoň 20 sekúnd a dezinfikujte povrchy po dokončení prác.

„Zdravie musí byť pre všetkých prvoradé. Zároveň však chceme urobiť čo najviac preto, aby sme pomohli živnostníkom a podnikateľom, ktorí sú v tejto chvíli v ťažkej situácii, pretože majú menej práce a vypadli im príjmy. Verím, že ak si budeme pomáhať, spolu to zvládneme,“ dodáva Duračinský.