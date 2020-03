Štát odpustí sankcie za oneskorené daňové priznania: Do kedy ich treba podať?

Štát odpustí firmám aj občanom sankcie za oneskorené podanie daňového priznania dane z príjmu, pokiaľ toto priznanie podajú a daň zaplatia do konca júna.

Rovnako štát odpustí aj sankcie poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí mali povinnosť predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov v lehote do 31. marca a urobia tak do konca júna. Vyplýva to z Návrhu nariadenia o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov, ktorý v stredu schválila vláda.

"Ministerstvo financií SR vypracovalo návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v Slovenskej republike od 12. marca," uviedol rezort v schválenom materiáli. Odpustenie sankcií za oneskorené podanie daňového priznania a zaplatenia dane sa týka občanov a firiem, ktorí mali povinnosť daň priznať a zaplatiť v termínoch do 31. marca, do 30. apríla a do 31. mája.

Podnetom pre vypracovanie návrhu nariadenia vlády je podľa rezortu financií potreba riešenia aktuálnych problémov súvisiacich s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny. Nariadenie je opatrením na zamedzenie šírenia koronavírusu, a tiež opatrením na zmiernenie ekonomických dopadov pre daňové subjekty.