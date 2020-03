Nákaza straší aj Rusko: Na koronavírus sa testujú zamestnanci Putinovej kancelárie

Zamestnanci kancelárie ruského prezidenta sa podrobujú testom na nový koronavírus. Podľa agentúry RIA Novosti o tom v stredu informoval hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

Otestovať sa museli dať aj novinári, ktorí prezidenta Vladimira Putina sprevádzajú počas jeho utorkovej návštevy na Kryme, dodal Peskov, ktorý to označil za preventívne opatrenie. Peskov už pred niekoľkými týždňami vyzval novinárov, aby v prípade, že majú symptómy infekčných respiračných chorôb, nechodili na tlačové konferencie a iné podujatia usporadúvané v Kremli. Podľa najnovších údajov v Rusku evidujú 114 prípadov koronavírusovej infekcie.

V súvislosti so šírením nového koronavírusu na území Ruska tamojšie ministerstvo školstva v stredu oznámilo, že žiaci všetkých typov škôl budú mať od 23. marca do 12. apríla prázdniny. Podľa agentúry TASS to uviedol v stredu minister školstva Sergej Kravcov s tým, že výučba by mala pokračovať formou dištančného vzdelávania. Podobne ako mnohé ďalšie štáty aj Rusko obmedzilo vstup cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti na svoje územie. Tieto obmedzenia platia od polnoci 18. marca do polnoci 1. mája.