Prečo MS v hokeji zatiaľ nezrušili? Fín Kummola má vo veci jasno

Medzinárodná hokejová federácia síce v utorok odložila rozhodnutie o (ne)zrušení majstrovstiev sveta elitnej kategórie vo Švajčiarsku, ale viceprezident IIHF Fín Kalervo Kummola má vo veci jasno.

Momentálny postoj IIHF považuje len za oddaľovanie konečného rozhodnutia o zrušení svetového šampionátu. Majstrovstvá sveta v hokeji sa aj za účasti Slovenska majú uskutočniť v termíne 8.- 24. mája 2020 vo švajčiarskych mestách Zürich a Lausanne.

"Zatiaľ čakáme na konečné rozhodnutie švajčiarskych orgánov, ale môžete si byť istí, že na jar tohto roku majstrovstvá sveta nebudú,“ uviedol skúsený 74-ročný funkcionár pre denník Iltalehti, cituje ho aj ruský Sport-Express.

IIHF v utorok vzhľadom na celosvetovú pandémiu koronavírusu rozhodla o zrušení dvoch turnajov nižšej - I. divízie majstrovstiev sveta v hokeji, ktoré sa mali konať na prelome apríla a mája v poľských Katoviciach a slovinskej Ľubľane (27.4. - 4.5.). IIHF už v predchádzajúcich týždňoch vystavila stopku viacerým turnajom v rôznych výkonnostných aj vekových kategóriách vrátane svetového šampionátu žien či MS hráčov do 18 rokov. Zmeny v kalendári sa dotkli aj Slovenska, keďže v Spišskej Novej Vsi sa mal v apríli uskutočniť turnaj A-skupiny I. divízie hráčov do 18 rokov, na ktorom mali zverenci Ivana Feneša bojovať o návrat medzi svetovú elitu.

Prečo zrušenie MS odložili?

Dôvod je jednoduchý. Všetky opatrenia, ktoré zaviedla švajčiarska Spolková rada, platia do 19. apríla (vo Švajčiarsku je do tejto doby vyhlásený núdzový stav). IIHF nerozhodlo o zrušení šampionátu preto teraz, lebo by nemohla rokovať s poisťovňou o náhrade škody z dôvodu neuskutočnenia sa šampionátu z hľadiska vyššej moci. Ak by Švajčiarsky hokejový zväz ako organizátor zrušil sám MS, vzdal by sa všetkých nárokov v rámci poistky. IIHF i zväz tak musia čakať na rozhodnutie najvyššej autority v krajine. Najneskôr bude rozhodnuté do 19. apríla, vzhľadom na vývoj ochorení koronavírusom sa ale očakáva, že to bude skôr.