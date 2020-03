Je to po prvý raz v dejinách: Austrália pre koronavírus vyhlásila stav núdze

Austrálsky premiér Scott Morrison vyhlásil v stredu v krajine vôbec po prvý raz "núdzový stav vyvolaný hrozbou v oblasti biologickej bezpečnosti obyvateľstva". Informovala o tom agentúra DPA.

Morrison oznámil, že odporúčanie necestovať sa zvýšilo na najvyšší možný stupeň a Austrálčanov vyzval: "Necestujte do zahraničia, necestujte do iných krajín." "Zvýšil sme zákaz cestovania pre Austrálčanov na štvrtý stupeň; platí to pre celý svet. Je to po prvý raz v dejinách Austrálie," uviedol s tým, že ide o zákaz, ktorý bude platiť na neurčitý čas. "Najväčšie riziko a najvyšší počet prípadov predstavujú Austrálčania vracajúci sa zo zahraničia," dodal.

Vláda zároveň zakázala združovanie viac než 100 ľudí vo vnútorných priestoroch a už predtým zakázala aj podujatia na otvorených priestranstvách s vyše 500 ľuďmi.

Austrália zatiaľ zaznamenala najmenej 533 prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom ich počet každý deň výrazne stúpa. V noci na stredu zomrel v nemocnici v Sydney na ochorenie Covid-19 muž vo veku 86 rokov, čím sa počet obetí v krajine zvýšil na šesť.

Morrison oznámil, že zdravotníkom v boji proti pandémii koronavírusu bude pomáhať aj 20 000 študentov zdravotníckych škôl. V stredu organizátori ohlásili aj zrušenie tohtoročného filmového festivalu v Sydney.