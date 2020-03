Náhle úmrtie cudzinca v hoteli, záchranári sú po zásahu v karanténe: Zomrel Američan v Košiciach na koronavírus?

Výjazd záchranárov sa skončil karanténou! Zahraničnému hosťovi košického hotela prišlo v utorok nevoľno a tak mu privolali pomoc.

Žiaľ, Američan svojmu ťažkému zdravotnému stavu podľahol ešte pred ich príchodom. Pre prvotné informácie, že mal prednedávnom navštíviť Čínu, sa kompetentní rozhodli urobiť všetky preventívne opatrenia. Okrem záchranárov ostali v karanténe aj zamestnanci hotela.

Vedúca recepcie hotela Crystal Milica Mlynáriková pre Nový Čas potvrdila, že na ich hoteli zomrel hosť. „Ide o cudzinca americkej národnosti. Do hotela prišiel v pondelok o pol siedmej večer, ale na Slovensku bol už od 12. januára,” upresnila Mlynáriková. Podľa jej slov bola s mužom osobne v kontakte, keď ho ubytovala. „Nevykazoval žiadne známky závažnej choroby, bol veľmi milý. Do hotela prišiel s nasadeným rúškom. Je nám strašne ľúto, čo sa stalo,” dodala. Ona a ďalší traja zamestnanci, ktorí prišli s päťdesiatnikom do kontaktu, sú v domácej karanténe. Informácie o tom, že Američan mal byť prednedávnom v Číne, recepčná nepotvrdila. „Má síce čínské víza, ale nevyužil ich. Do Číny mal pracovne vycestovať v novembri, ale cesta bola údaje preložená. V pase nemá žiadne pečiatky zo vstupu, alebo odchodu z Číny,” vysvetlila Mlynáriková. Hotel bude uzavretý až dovtedy, kým nebudú poznať výsledky pitvy a testov na prítomnosť koronavírusu.

Podľa informácii Nového Času mal byť Američan ťažkým cukrovkárom. Záchranár Vladimír Hosa zdravotný stav zahraničného pacienta komentovať nevedel. „Vzhľadom na podozrenie, že pacient môže byť nositeľom vírusu COVID-19 , tak trojčlenná posádka ostala do výsledkov testu v karanténe,” dodal Hosa s tým, že vedenie hotela im vyšlo v ústrety a poskytli im ubytovanie počas karanténny. Polícia potvrdila, že v jednom z košických hotelov bolo nájdené telo bez známok života. „Privolaný obhliadajúci lekár predbežne cudzie zavinenie vylúčil. Bližšie okolnosti prípadu preverujeme,” uzavrela policajná hovorkyňa Jana Mésarová.