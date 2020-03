Fotka dedka a vnučky dojíma k slzám: Zistíte, prečo je dievča za sklom, nezmôžete sa na slovo

Dojemné fotky ukazujú čerstvo zasnúbenú ženu, ako sa so svojím starým otcom delí o radostné novinky cez okno jeho liečebného ústavu.

Carly Boyd (22) cez víkend povedala svojmu partnerovi áno, informuje LadBible. Pre prísne nariadenia v Spojených štátoch amerických nemohla svojho dedka navštíviť v sanatóriu. Aj napriek tomu bola odhodlaná oznámiť mu túto novinu. Dostala sa k oknu jeho izby, cez ktoré ho videla ležať na posteli. "Skutočne som mu to chcela nejako oznámiť, pretože má demenciu a žiaden prístup k telefónu," hovorí vnučka. Zamestnanci sanatória jej poradili toto kreatívne riešenie. Obišla budovu, oni vytiahli žalúzie a oznámila mu radostnú správu.

Správca zariadenia Gennie Parnell zachytil okamih na fotografiách. Tie zazdieľal pracovník April Bass s popisom: "Koronavírus nezabránil vnučke a dedovi tešiť sa z tejto radostnej chvíle.“ Roztomilé fotky obehli celý svet a úplne neznámi ľudia gratulujú páriku k zásnubám a celej rodine želajú veľa zdravia.