Slovenskí lekári po lyžovačke zatajili cestovateľskú anamnézu: Obrovská nezodpovednosť! Nakaziť mohli stovky pacientov

Ohrozujú kolegov aj pacientov?! Na Slovensku sa množia prípady, keď do karantény museli ísť desiatky zdravotníkov.

Pracujete ako kuriér? Ako prežívate obdobie šírenia nákazy koronavírusom? Napíšte nám na tip@novycas.sk!

Dôvodom okrem nezodpovedného prístupu pacientov je aj fakt, že lekári, ktorí sa vrátili z lyžovačky v Taliansku či v Rakúsku, zatajili cestovateľskú anamnézu. Prečo sa takto správajú tí, ktorí by nám mali ísť príkladom a ktorých bytostne potrebujeme? Koronavírus na Slovensku ONLINE: Žena († 84) s koronavírusom zomrela, nakazených je už 105 ľudí

Sú pre Slovákov hrdinovia, no správanie sa niektorých lekárov nemá so zodpovedným správaním nič spoločné. Najnovšie to vidieť na prípade 3 zdravotníkov z východného Slovenska. Napriek cestovateľskej anamnéze nastúpili do práce a ich rukami prešli stovky pacientov. „Vieme o troch našich lekároch, ktorí boli na spoločnej lyžovačke v Taliansku a od 11. do 13. marca ordinovali. V utorok 17. marca boli na odber sterov v Prešove a sú v karanténe. Počas ordinácie prišli do kontaktu s asi 200 pacientmi. Máme ich rodné čísla a cez Sociálnu poisťovňu dávame dohromady databázu mien s adresami a s telefónnymi číslami,“ povedala riaditeľka regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade Mária Michalovičová.

Kritika premiéra

Na rizikové správanie lekárov upozornili podľa našich informácií hygienu ich kolegovia. Všetci traja majú súkromnú prax v odbore chirurgia v Poprade a vo Svite a na lyžovačke boli spolu s infikovaným lekárom z Bratislavy. „Zatiaľ naše nemocnice nezažívajú nápor. Ale sami sebe robia zle a samotný doktor by mal ísť príkladom v správaní. Nemocnice sú preto paralyzované,“ povedal k téme premiér Peter Pellegrini s tým, že prednostne sa dnes vyšetrujú na koronavírus lekári a sestričky, aby sa čo najrýchlejšie mohli vrátiť do práce.

Zdravotníci v karanténe

Na lyžovačke, ktorú mala pre lekárov organizovať istá farmafirma, boli podľa našich informácií minimálne 4 ďaľší lekári z Bratislavy. Nemocnica zatiaľ identifikovala len jedného s pozitívnym nálezom, pre ktorého išlo do karantény 27 zdravotníkov a jeden pacient. „Zatiaľ nie je jasné, koľko z nich je infikovaných, postupne sú im realizované odbery. Pacient sa nachádza v izolovanej izbe, je stabilizovaný, má sa dobre,“ uviedla hovorkyňa Eva Kliská. Do izolácie sa pre nezodpovedný prístup lekárky dostalo aj 20 zamestancov v nemocnice v Ružinove. Naopak, pre laxný postoj pacientov dostali nariadenú karanténu desiatky zdravotníkov v Banskej Bystrici a v Bojniciach.

Lekárov by sme nemali posielať na 14 dní do karantény

Peter Visolajský, predseda LOZ

- Samozrejme, každý by mal byť zodpovedný a priznať cestovateľskú diagnózu. Na druhej strane, ak by bola lepšia diagnostika, tak by lekári nemuseli ísť do 14-dňovej karantény. Jeden deň by sa urobili testy, ak budú na druhý deň negatívne, mohli by ísť do práce. Treba si uvedomiť, že tých ľudí potrebujeme. Na druhej strane sa dostávame do štádia, že je úplne jedno, kto s kým bol v kontakte, ten vírus už bude o týždeň medzi nami. O pár dní už nepomôže žiadna karanténa.