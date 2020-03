Reštaurácie, vývarovne či hotely museli urýchlene zareagovať na situáciu: Podávanie jedál zmenili na donášku

Robia čo môžu, aby sa v patovej situácii uživili! Koronavírus odstavil nielen školy, škôlky, kultúrne zariadenia či množstvo obchodov.

Paralyzoval tiež reštaurácie a miesta, kde sa Slováci doposiaľ bez problémov stravovali. Mnohé z nich preto pristúpili k núdzovým riešeniam a jedlo sa ľuďom rozhodli rozvážať či vydávať v obmedzenom režime. Ako sa im zatiaľ darí a aký majú záujem zo strany ľudí?

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Košice - Jedáleň na Vojvodskej Otvoriť galériu Košice Zdroj: kz

Väčšina košických reštaurácií jednoducho zavrela celé prevádzky. V jednej v pondelok pripravili 200 obedov, o donášku však mali záujem len dvaja stravníci... Celkovo cítiť výrazný úbytok zákazníkov, no v niektorých zariadeniach sa na nedostatok práce vôbec nesťažujú. Patrí medzi ne hlavne jedáleň na Vojvodskej ulici, ktorá ponúka obedy hlavne pre seniorov.

No nielen pre nich! „Vieme zabezpečiť stravu, výdaj, ale aj donášku aj pre ďalších záujemcov. Podmienkou pri odvoze je odber aspoň troch jedál na jednu adresu a obedy si treba objednať deň vopred,“ povedal pre Nový Čas prevádzkovateľ Marek Mruz.

Prijať museli rôzne opatrenia, pričom varia stále najmä pre seniorov. „Dostanú balenú stravu, nemusia nosiť obedáre. Strava je štandardne pripravovaná každý deň už od piatej rána. Po uvarení sa balí a expeduje. Zatiaľ je to 400 obedov denne. Ponuka je na webe i sociálnej sieti, dá sa obed objednať cez internet i telefonicky. Cena obedu je 3,70 eura,“ dodal s tým, že s priaznivcami bez nároku na odmenu ušili rúška aj pre dôchodcov, aby uchránili túto rizikovú skupinu.

Lučenec - Tančiareň a pivovar Franz Otvoriť galériu Ešte pred časom bol podnik kompletne plný Zdroj: fb/ Tančiareň a pivovar Franz

Obľúbená reštaurácia zatvorila svoje brány v piatok poobede a od soboty spustili novú službu pre svojich zákazníkov, a to donášku. „Pomaly si ľudia zvykajú. V pondelok sme rozviezli okolo 100 obedov. Znížili sme aj ceny denného menu z 5,50 € na 4 €,“ uviedol majiteľ Franza Pavol Petráš. Napriek tomu zatiaľ navaria o 300 obedov menej, ako keď sa k nim chodili ľudia najesť do reštaurácie. „Zamestnávame 18 ľudí a neradi by sme prepúšťali. Snažíme sa aktuálne prevádzku zmeniť na výdajňu, rozvoj jedla,“ ozrejmil Petráš. Zmenou prešiel aj jedálny lístok. Donáška jedál denného menu ale aj z jedálnička funguje každý deň okrem nedele.

Buzitka - Obecná jedáleň Otvoriť galériu Buzitka Zdroj: den

Od otvorenia v roku 2016 varia v kuchyni v priestoroch obecného úradu pre dôchodcov a ponúkali aj služby rozvozu obedov do okolitých firiem a možnosť naobedovania sa priamo v jedálni. „Na základe aktuálnej situácie, v ktorej sa nachádza naša krajina vzhľadom na koronavírus, sme aj my pristúpili k viacerým opatreniam. Zrušili sme možnosť naobedovať sa priamo v jedálni a aj rozvoz pre firmy. Tie si však môžu jedlo u nás vyzdvihnúť,“ uviedol starosta Miroslav Malatinec. Dodal, že denne sa v kuchyni uvarí 50-60 obedov, čo je zhruba o 10 menej, ako keď fungovala jedáleň. Dôchodcom však naďalej každý deň obed dovezú v menu boxoch. Cena denného menu je 3,30 €.

Banská Bystrica - Hotel Lux Otvoriť galériu Banská Bystrica Zdroj: anc

Hotel je zatvorený až do odvolania. Jedáleň však naďalej funguje v mierne obmedzenom režime. „V prípade, že zákazníci prejavia záujem o naše stravovacie služby, sme pripravení im ich poskytovať aj naďalej v čase od 7.00 do 15.00 hod.,“ uviedla Michaela Kvalichová-Bočkayová, manažérka hotela. Jedlo z denného menu si ľudia môžu objednať telefonicky alebo esemeskou vždy deň vopred, alebo najneskôr do 9.00 hod. v daný deň.

Zákazníci zadajú presné množstvo a čas prevzatia objednávky. Jedlo však v hoteli pripravia aj pre tých, ktorí si ho dopredu neobjednajú a nemusí to byť len denné menu. „Výdaj jedla a nápojov v jednorazových obaloch prebieha na terase pri vstupe do reštaurácie hotela,“ doplnila manažérka. V pondelok takto vydali 20 obedov, čo je výrazne menej ako počas fungovania hotelovej reštaurácie, kde sa denne chodilo najesť 50 až 70 ľudí.

Bratislava - Reštaurácia JENNYV Otvoriť galériu Bratislava Zdroj: jennyv

Majiteľ bratislavského podniku Anton Kudláč (43) tiež prijal opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Prosí svojich zákazníkov, aby boli zhovievaví k jeho personálu. „Tiež sa bojíme nákazy a máme rodiny, a preto budeme fungovať v krízovom režime,“ uviedol. Ako dodal, prevádzka je obmedzená len na rozvoz alebo výdaj jedál v obale. „Prosíme zákazníkov, aby komunikovali telefonicky a nenavštevovali našu prevádzku, aby dodržiavali bezpečnostné opatrenia vlády a tým pádom zamedzili prenos vírusu,“ dopĺňa.

Tiež zákazníkov požiadali, aby počas preberania donášky dodržiavali bezpečnostné opatrenia a vyhýbali sa zbytočnému kontaktu, platili kartou, alebo mali nachystanú presnú sumu peňazí, najlepšie zabalenú. Dodal, že ak by mal niekto záujem, dá sa urobiť objednávkový list na celý týždeň a zákazník uhradí sumu naraz. Od 15. marca fungujú v tomto režime, avšak určité opatrenia urobil už aj predtým.

„Nevpúšťali sme dnu naraz veľa ľudí. Keď sa interiér začínal veľmi napĺňať, zavreli sme bránu a ďalší zákazníci mohli ísť dnu, až keď tí pred nimi odišli. Od 15. 3. sme však zavreli a zabezpečujeme rozvoz a výdaj v obale,“ hovorí zodpovedný majiteľ, ktorí sám zbytočne do prevádzky nechodí. Ako prezradil, zatiaľ fungujú v tomto režime, avšak uvidí aký bude zo strany ľudí záujem. Ak by nebol, bude nútený prevádzku zavrieť.